Il settimanale britannico The Economist non ha dubbi: Giorgia Meloni può diventare “la prima premier donna in Italia”.

Il giudizio è espresso nello speciale “The World Ahead 2022”, nel quale la leader di FdI è posta sotto la lente delle personalità da tenere d’occhio nel prossimo anno.

Secondo la rivista fondata nel 1843, che ogni anno stila una lista di chi avrà peso sia in Europa che nel mondo, Meloni, a capo dell’opposizione e dei Conservatori Europei, nel 2022 “sarà corteggiata dal segretario della Lega Matteo Salvini, ma è ben posizionata per arrivare a surclassarlo, con l’inizio delle manovre in vista delle elezioni previste per giugno 2023”, si legge nello speciale della rivista.

Come si legge nella sezione dedicata alla leader di FdI: “Il partito ha avuto successo allontanandosi dal potere, opponendosi alla formazione degli ultimi tre governi, ma questo potrebbe presto cambiare”.

Nell’elencare i successi e le vittorie di Meloni, viene quindi ricordato il percorso della leader di FdI che, in meno di quattro anni, ha portato il suo partito a quadruplicare i propri elettori e che nei prossimi mesi avrà “una possibilità più che concreta di diventare la prima presidente del Consiglio donna d’Italia”.

Meloni è già stata indicata, in più occasioni, come prossima possibile premier dalla stampa internazionale. Nel 2020 era accaduto per esempio con il Times, che nella classifica dei dieci personaggi che avrebbero potuto “plasmare il mondo”, aveva segnalato Giorgia Meloni come unico nome del panorama politico italiano.

Andrea Lagatta