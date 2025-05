Lo possiamo definire, pur senza enfasi, un provvedimento storico per il mondo del lavoro, per le imprese e per l’intero paese. L’approvazione definitiva, al Senato, della cosiddetta ‘legge Sbarra’, – come l’ha chiamata la Cisl – cioè l’applicazione dell’articolo 46 della Costituzione inerente la partecipazione dei lavoratori alla vita delle imprese, segna una straordinaria vittoria per la cultura riformista del nostro paese. Una legge nata per volontà della Cisl, lo storico sindacato cattolico italiano grazie ad una mobilitazione durata due anni nel paese e fra i lavoratori italiani.

La svolta culturale della ‘legge Sbarra’

Certo, è una legge che rappresenta anche una svolta culturale oltreché normativa per il nostro paese. E questo perchè per la prima volta il legislatore riconosce la partecipazione non solo come opzione astratta ma, al contrario, come motore concreto capace di rilanciare i salari, la produttività, la sicurezza e il benessere lavorativo, la legalità e la giustizia sociale. Al contempo, si valorizza la contrattazione come leva fondamentale per gli accordi partecipativi costruiti dal basso, nei luoghi di lavoro e incoraggiati da incentivi economici alimentati da un fondo dedicato alla partecipazione dotato dal Parlamento di 71 milioni. Un modello inclusivo, quindi, che non esclude nessuna impresa e che, al contempo, rafforza la coesione, la corresponsabilità, la formazione e il dialogo. Valori che restano indispensabili per affrontare le sfide dell’economia globale e della transizione produttiva.

Ora la legge va applicata

Certo, adesso la legge – di straordinaria importanza politica, culturale e sociale – va applicata e sarà necessario, come ha sostenuto giustamente la Cisl, vigilare affinché diventi un’opportunità reale in ogni azienda del nostro paese. Ma ci sono due elementi che non possono essere sottovalutati all’indomani dell’approvazione di questa legge. E cioè chi l’ha approvata e chi non l’ha approvata. Hanno detto Sì i partiti della maggioranza di governo e i partiti centristi di Calenda e anche quello di Renzi, anche se fa parte del cosiddetto “campo largo”.

I no dei 5 Stelle l’astensione del PD

Hanno votato No il partito populista per eccellenza dei 5 stelle, quello della sinistra estremista ed ideologica del trio Fratoianni/Bonelli/Salis mentre il Pd della Schlein si è astenuto. Ecco, questo provvedimento ha confermato, per chi non l’avesse ancora capito e in modo persino plateale, qual è il profilo politico, culturale e programmatico dell’attuale sinistra italiana. Una coalizione che, a differenza dell’antico centro sinistra, evidenzia una radicale mancanza di cultura di governo e, soprattutto, un accento fortemente massimalista e radicale. E la battaglia condotta da quasi tutta la sinistra su spinta della Cgil di Landini – il Pd è stato quasi obbligato ad astenersi solo per non scontentare eccessivamente la componente riformista interna – contro questo provvedimento certifica lo spostamento di questa alleanza su posizioni definitivamente massimaliste e radicali.

Il valore

La legge sulla partecipazione dei lavoratori alla vita delle imprese segna anche la distanza profonda tra un sindacato autenticamente riformista, plurale e rappresentativo della volontà dei lavoratori e un sindacato, la Cgil, che vive questa stagione all’insegna di una secca militanza politica e partitica supportando, di fatto, la costruzione della futura alleanza progressista e di sinistra alternativa all’attuale maggioranza di governo. Cioè svolge un ruolo esclusivamente politico, se non addirittura partitico, con scarsa attenzione a tutto ciò che è riconducibile al ruolo e alla mission storica di un sindacato. Per queste ragioni, semplici ma oggettive, l’applicazione e il voto dell’articolo 46 della Costituzione non possono passare inosservati per chi crede ancora in una cultura riformista, democratica, sociale e autenticamente di governo.

Giorgio Merlo