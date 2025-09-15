L’esercito di Israele è da poco entrato all’interno di Gaza City. Carri armati hanno fatto il loro ingresso in via Al-Jalaa e nel frattempo sono stati segnalati attacchi con droni ed elicotteri Apache. I media della Striscia segnalano 37 attacchi in 20 minuti e una fuga di massa dalla zona nord-occidentale della città di Gaza. Circa 70mila palestinesi che vivevano a Gaza City si sono spostati nella zona meridionale, verso Deir al Balah e Khan Younis. Soltanto questa mattina Hamas aveva spostato gli ostaggi dai tunnel sotterranei in superficie per impedire l’avanzata dell’Idf, che da ore intensificava la presenza di carri armati lungo il confine nord. L’operazione è stata denominata “Carri di Gedeone 2”.

