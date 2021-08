La Lega di Matteo Salvini vuole dare una nuova spinta alla campagna elettorale per le amministrative di Roma e lo fa con Simonetta Matone, l’ex magistrato già sceso in campo con la Lega per guidare la città di Roma insieme a Enrico Michetti, il candidato di centrodestra al Campidoglio.

“Ho deciso di candidarmi al consiglio Comunale di Roma con la Lega di Salvini per far uscire dal degrado la città dove sono nata. Per questo ringrazio Matteo Salvini, Claudio Durigon e la Lega per avermi dato fiducia“, ha detto ieri all’Ansa l’ex magistrato, che corre come prosindaco di Roma per il centrodestra in tandem con Enrico Michetti.

Dando l’ufficialità alla sua candidatura Matone ha spiegato: “Da settimane sto ascoltando le categorie produttive, i sindacati, gli amministratori delle consociate, il mondo del volontariato e dell’assistenza ai più deboli. C’è tanto da fare e da rifare in questa città“, ha proseguito la candidata aggiungendo che “il centrodestra unito è pronto alla sfida e la sottoscritta a metterci tutto l’impegno oltre il possibile“.

Gli obiettivi dell’ex magistrato sono chiari. “L’unica cosa che chiedono i nostri cittadini è competenza e ascolto per affrontare e risolvere i problemi – ha affermato Matone all’Ansa – Trasporti e rifiuti sono le emergenze di queste ore. Mezzi pubblici fatiscenti riparati si e no; rifiuti scaricati a 25 km da Roma per far vedere che si è pulita la città. No, non è questo il modo di governare. I romani meritano molto di più“. L’annuncio ha quindi un messaggio chiaro. Il partito capitanato da Salvini sembra voler dare un’accelerata alla campagna elettorale per Roma.

Inoltre Matone, dopo aver annunciato all’Ansa la candidatura al consiglio comunale nelle liste della Lega, ha comunicato che vorrà candidarsi anche come capolista del partito di Matteo Salvini. Tra gli altri nomi in lista, a quanto filtra, dovrebbero esserci Fabrizio Santori, già consigliere comunale e regionale nelle liste di centrodestra, Dario Rossin che fu capogruppo in Campidoglio nella consiliatura di Gianni Alemanno, e Luigi Zaccaria.

Apprezzamenti arrivano dai colleghi di partito. Il Sottosegretario al Mef e coordinatore regionale della Lega, Claudio Durigon, mostra quindi il suo sostegno per l’ex magistrato Matone che “ha scelto di mettere la faccia nella corsa al Campidoglio, così tanto da volere candidarsi a preferenza”.

Andrea Lagatta

© Riproduzione riservata

Serena Console