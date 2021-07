Continua il ciclo di incontri tra i candidati sindaci di Roma e la Cna di Roma. Oggi, nella sede del Cna a Garbatella, è stata la volta del candidato di centrosinistra Roberto Gualtieri, dopo gli appuntamenti che hanno visto già i candidati sindaci Calenda e Michetti.

GUALTIERI: “PMI RUOLO FONDAMENTALE NEL TESSUTO ECONOMICO DI ROMA”

Davanti ad artigiani e imprenditori dell’Associazione e al presidente Michelangelo Melchionno, Gualtieri ha proposto la sua idea della Capitale, dove si devono incontrare “concretezza e ambizione per una città che deve riscoprire il suo ruolo di capitale europea”.

Secondo Gualtieri ciò può succedere solo raggiungendo tre obiettivi principali: un’amministrazione efficiente che gestisce al meglio la città e i servizi di sua competenza, dai rifiuti alla mobilità; crescita del lavoro e impresa, attraverso il sostegno e la valorizzazione delle Pmi romane, “che hanno – sostiene Gualtieri – un ruolo fondamentale nel tessuto economico cittadino. Non solo più maxi appalti, ma con il coinvolgimento reale del mondo delle piccole imprese anche per le opere pubbliche, in particolare quelle realizzate dai municipi. Roma deve fare politica economica e industriale in partnership con regione, governo e istituzioni europee”.

E infine, come ultimo punto, l’inclusione e la riduzione delle distanze attraverso la valorizzazione del capitale umano romano. “E questo – dice il candidato di centrosinistra – può avvenire solo investendo in innovazione, sostenibilità e coesione sociale”.

ROMA COME LA NAZIONALE DI CALCIO

Soddisfazione di Michelangelo Melchionno, presidente della Cna di Roma, che vede nella vittoria della Nazionale di calcio maschile una metafora per rilanciare Roma. “Dal prossimo sindaco ci aspettiamo segnali ed interventi immediati per invertire le tendenze negative degli ultimi anni. Connettere le energie delle forze produttive e della società civile, creare un nuovo clima di fiducia, mettere in campo delle azioni che contribuiscono a far ritornare Roma protagonista tra le grandi capitali internazionali: dopo la Nazionale ora è turno della Capitale”.

