La macchina del tempo della politica gioca con le lancette della storia. E tanto a destra quanto a sinistra, sovranisti contro radicali, nuovi conservatori e vecchi sindacalisti – Meloni, Conte, Schlein e Salvini, Vannacci e Landini – sembrano più interessati a fare opposizione al presente che a governare il futuro.

Quando alcuni giorni fa Forza Italia ha alzato la testa parlando di ius scholae, il centrodestra è entrato in fibrillazione. E Tajani è tornato prudentemente sui suoi passi. Ai “nuovi italiani” si preferiscono gli eterni stranieri. Quando Renzi ha bussato al centrosinistra, per prima cosa gli hanno chiesto di fare abiura sul Jobs Act. In piena era di lavoro agile. Appesi alla guerra di posizione su tre riforme che sembrano destinate, per chi sa guardare oltre l’orizzonte, a non vedere mai davvero la luce, destra e sinistra snobbano le esigenze del paese reale.

La libertà di spostamento delle persone tra i Continenti, pietra miliare del liberalismo classico, diventa il più temuto dei mali. Così per lo spostamento di ricchezze e di capitali. I diritti di chi è presunto innocente, indagato o in attesa di giudizio sono metaforicamente calpestati. Quelli dei detenuti, anche fisicamente. Quelli dei malati, o semplicemente dei pazienti in attesa di esami diagnostici, ignorati. Presi in giro da un decreto che fissa doppi turni la notte, anziché nuovi macchinari e magari nuovi ospedali.

La libertà di decidere come vivere e come morire è negata da una predicazione eticistica da secoli bui. La fotografia scattata a voce da Oliviero Toscani, che colpito da un male incurabile invoca Marco Cappato, ci ricorda quanto a lungo rimaniamo ancora impantanati sul piano dei diritti e delle libertà. Per dirla a beneficio degli amanti di Atreju e del suo cavallo Artax, siamo nella Palude della Tristezza. Convinti che stando fermi ci salveremo, non ci accorgiamo di sprofondare nelle sabbie mobili.

Aldo Torchiaro Ph.D. in Dottrine politiche, ha iniziato a scrivere per il Riformista nel 2003. Scrive di attualità e politica con interviste e inchieste.

Aldo Torchiaro