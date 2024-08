Su una cosa Giorgia Meloni ha ragione: viene da un’estate serena. Cosa c’è di più rilassante di una politica dove tutto è un’eco lontana, dove il ministro Crosetto può rispondere infastidito a Paolo Mieli che gli chiede conto del cambio di marcia sull’Ucraina, dove la notizia del giorno è un farsesco complotto contro tua sorella Arianna, dove Ursula tiene accesi telefonino e speranze di una vicepresidenza esecutiva? Insomma, dove si discute del sesso degli angeli, o meglio delle pugili?

Maggioranza polveriera inesplosa

Il guaio è che per la politica ora non è più estate. La maggioranza è una polveriera inesplosa, dalla politica estera all’autonomia differenziata, dalla giustizia allo ius scholae e alle Regionali, fino a sfociare nella madre di tutte le discordie che è la politica economica. Con il debito che sfonda i 3mila miliardi e il tasso di crescita sotto l’1 per cento, sono ancora sul tavolo pretese insostenibili come quota 41.

E all’Europa che fa intravedere i suoi no alle richieste italiane, non si riesce a rispondere neppure con un provvedimento serio sui balneari. E c’è poi una questione politica più generale. Il partito della Meloni è il perno del centrodestra. Ma se c’è un generale con forte seguito popolare che tira a destra e due figli d’arte con forte seguito azionario che tirano a sinistra, questo equilibrio rischia di spezzarsi.

La polvere sotto il tappeto

E non è che a sinistra il cielo sia meno nuvoloso. Il nodo-Renzi è la foglia di fico che copre l’incognita di un partito, il Movimento 5 Stelle, che oscilla fra campo largo e campo libero, che sta con l’Occidente e la sinistra ma anche con Trump e Putin.

Come se ne esce, a destra e a sinistra? Con le decisioni. Con le scelte chiare. Non ci si può sempre rinchiudere nella paralisi per accontentare tutti. Non si può sempre nascondere la polvere sotto il tappeto del finto bipolarismo.

Sergio Talamo