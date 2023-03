È un caso che ha dell’incredibile quello che arriva dalla Pennsylvania dove una donna scomparsa più di trenta anni fa e ritenuta ormai morta dalla sua famiglia è stata ritrovata in una cosa di cura di Porto Rico. A diffondere la notizia la Cnn. Patricia Kopta, oggi ha 83 anni, è stata vista l’ultima volta a Pittsburgh nell’estate del 1992, secondo un volantino di persona scomparsa pubblicato dal Pennsylvania Emergency Response Center.

Suo marito, Bob Kopta, ha denunciato la sua scomparsa pochi mesi dopo in autunno. All’epoca, ha informato le autorità che non era raro che sua moglie “si perdesse di vista per brevi periodi”, secondo il volantino. “Torno a casa una sera e lei se n’è andata, e nessuno sapeva dove fosse”, ha detto Kopta alla conferenza stampa con la polizia di Ross Township.

La polizia ha detto di essere stata informata per la prima volta della scoperta della donna scomparsa quando un agente dell’Organizzazione internazionale della polizia criminale e un’assistente sociale di Porto Rico li hanno contattati l’anno scorso dicendo che credevano che Patricia vivesse in una casa di cura per adulti a Puerto Rico. “Quello che ci hanno riferito è che è entrata nelle loro cure nel 1999, quando è stata trovata bisognosa per le strade di Porto Rico”, ha detto Brian Kohlhepp, vice capo di Ross Township.

L’Interpol e l’assistente sociale hanno raccontato che Patricia è stata trovata a vagare per le strade e nel corso degli anni si era “rifiutata di discutere della sua vita privata o da dove veniva”, ha detto Kohlhepp. Nella sua età avanzata, Patricia ha iniziato a rivelare pian piano informazione che alla fine avrebbero spinto le persone intorno a lei a contattare la polizia di Ross, ha detto Kohlhepp. Da lì la ricerca della sua famiglia e la notizia: Patricia è ancora viva ed è in questa casa di cura.

