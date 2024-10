L’olio “Inclusivo” prodotto in collaborazione tra Vivagri e la famiglia Farchioni sarà partner del primo G7 dedicato ai temi dell’inclusione e della disabilità che si svolgerà in Umbria dal 14 al 16 ottobre 2024. Proprio dalla cooperazione tra Vivagri e il gruppo agroalimentare con sede a Gualdo Cattaneo nascono infatti l’olio 100% Italiano e i due vini Umbri IGT, un bianco e un rosso, della linea denominata “Inclusivo”.

Vivagri nasce a Perugia nel 2023 dall’incontro tra Gabriele Bartolucci, assistente sociale e presidente di Asd Viva, e Marco Farchioni, owner ed export manager dell’azienda di famiglia. L’obiettivo è promuovere l’inclusività circolare, ovvero un modello di collaborazione sociale che – come spiegano i promotori – “coinvolge persone provenienti da diverse realtà, includendo individui in condizione di fragilità e disabilità, soggetti che svolgono servizi socialmente utili, professionisti, educatori e volontari, che lavorano insieme per costruire progetti sostenibili e innovativi”. In questo modo ogni persona è protagonista e contribuisce al successo del progetto, creando un ciclo virtuoso di inclusione, crescita personale e collettiva valorizzando le competenze e le diversità.

“La nostra storia comincia nel 2011 con la costituzione di Asd Viva, associazione sportiva dilettantistica, con l’obiettivo di rendere accessibile lo sport alle persone con disabilità relazionali/cognitive, sensoriali e motorie. Lo stesso nome – per il quale abbiamo scelto di evitare ogni riferimento alla disabilità – esprime un’idea di leggerezza e di spontaneità che favorisce l’inclusione”, racconta Gabriele Bartolucci. L’azienda Farchioni sposa il progetto sportivo fin dal 2012; con il tempo “i ragazzi, le famiglie e i servizi del territorio ci hanno chiesto di allargare le attività ad altri ambiti, in particolare al lavoro, per costruire un progetto di vita completo”, continua Bartolucci.

Da qui nasce prima la cooperativa sociale Viva che si occupa di turismo, teatro, lavoro e, successivamente, Vivagri, una società agricola semplice che, proprio con il sostegno della famiglia Farchioni, aggiunge al percorso l’esperienza dell’agricoltura sociale e si pone l’obiettivo di una sostenibilità economica duratura nel tempo. “Quando ci hanno parlato dei risultati eccezionali del lavoro sociale agricolo abbiamo subito pensato di offrire il nostro sostegno e le nostre strutture”, spiega Marco Farchioni. “Il lavoro in agricoltura è terapeutico in sé, permette il contatto con la natura, puoi toccare la materia prima: le olive, l’uva, le piante, gli animali. Coinvolgendo le persone fragili nella realizzazione dei prodotti agroalimentari – il focus della nostra impresa – possiamo favorire il loro inserimento sociale e la loro crescita umana e professionale”, aggiunge.

Il progetto rappresenta una collaborazione virtuosa tra l’esperienza e competenza del terzo settore e l’esperienza e competenza dell’impresa nell’ambito della produzione e del mercato. Dalla partnership nasce un olio 100% Italiano prodotto in Umbria e due vini Umbri Bianco IGT e Rosso IGT, le cui etichette sono state ideate dai ragazzi stessi e che saranno lanciati sul mercato ai primi di ottobre. “Dall’anno scorso i nostri ragazzi partecipano alla raccolta delle olive e dell’uva nei terreni dei Farchioni: si tratta di lavori che non sono svolti da soli ma sono coordinati dai dipendenti dell’azienda insieme con gli educatori della Viva Cooperativa Sociale”, spiega Gabriele Bartolucci. “Questa collaborazione è una grande soddisfazione anche per i nostri dipendenti: i ragazzi di Viva portano gioia e serenità e dall’incontro, alla fine, emerge un beneficio reciproco”, aggiunge Marco Farchioni.

A breve, dopo la partecipazione congiunta di questa estate a Umbria Jazz, il risultato della collaborazione tra Vivagri e Farchioni troverà un palcoscenico nel G7 di ottobre in Umbria: l’olio “Inclusivo”, frutto di questo progetto, sarà infatti offerto nel corso della degustazione presso il Castello di Solfagnano dedicata ai ministri rappresentanti dei sette paesi membri il prossimo 15 ottobre. “Siamo orgogliosi e felici di far conoscere e apprezzare tutto il gusto e i valori del territorio umbro e di portare una storia concreta di collaborazione, condivisione e inserimento sociale delle persone più fragili all’attenzione di uno degli appuntamenti più importanti della scena politica ed economica internazionale”, conclude Farchioni.

