“Lollobrigida deve dimettersi, è scandaloso”. Matteo Renzi ribadisce il concetto in un video pubblicato su Instagram dopo il tweet di questa mattina sul caso del ministro dell’Agricoltura, nonché cognato della premier Giorgia Meloni, Francesco Lollobrigida che ieri – così come anticipato dal Fatto Quotidiano – ha costretto un treno Frecciarossa in ritardo ad una fermata ‘speciale’ a Ciampino, non prevista dall’itinerario del treno ad alta velocità, per poi salire a bordo di un’auto blu e dirigersi verso Napoli per una inaugurazione politica in quel Parco Verde di Caivano adottato come spot elettorale dal governo Meloni.

L’ex premier va giù duro nel video pubblicato sui social: “E’ uno scandalo, il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida ha deciso di far fermare un treno dell’Alta velocità tra Roma e Napoli. Siccome era in ritardo – spiega – e rischiava di perdere un appuntamento, ha fatto fermato il treno in una stazione della tratta: lui è sceso e gli altri si sono beccati il ritardo”.

“Io non so se vi rendete conto di che cosa significhi questa cosa qua – prosegue Renzi – ogni giorno ci sono centinaia di persone che sui treni vivono, soffrono, patiscono il ritardo. Ma non è che qualcuno prende e ferma il treno. I ministri hanno, se vogliono, i loro mezzi speciali per andare in giro ma se vanno con il treno di tutto è… il treno di tutti. Fermare il treno per esigenze personali è scandaloso. Lollobrigida deve dimettersi” attacca.

Poi invita il governo il Governo a “risolvere il problema dei ritardi dei treni” anziché “far fare le fermate solo per il ministro Lollobrigida”. In mattinata lo stesso Renzi in un tweet ha parlato di abuso di potere: “Se il Ministro Lollobrigida ha davvero fermato un treno Alta Velocità in una stazione sul percorso Roma Napoli ed è sceso proseguendo poi in macchina siamo in presenza di un abuso di potere senza precedenti. I ministri possono usare i mezzi dello Stato ma non possono fermare i treni di tutti i cittadini. Se la notizia sarà confermata chiederemo in Aula le dimissioni di Lollobrigida”.

Redazione

