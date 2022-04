Il muletto che guidava si è ribaltato ed è morto schiacciato. Tragedia nel tardo pomeriggio di venerdì 15 aprile in provincia di Torino dove un ragazzo di 17 anni, Luca Bertolo, ha perso la vita in un tragico incidente. Secondo una prima ricostruzione, il giovane stava guidando il mezzo che si trovava nel capannone di famiglia tra le campagne di Nole e Villanova Canavese, quando alla fine di una piccola discesa il muletto si è ribaltato.

Inutili i tentativi di soccorso dai parte dei genitori prima e dei sanitari del 118 successivamente. Il giovane sarebbe morto sul colpo. Il magistrato di turno della procura torinese, che coordina le indagini dei carabinieri, ha qualificato l’evento come “incidente domestico” e non come incidente sul lavoro. La vittima – secondo quanto riporta La Stampa – è il figlio dei proprietari del muletto e del capannone utilizzato dalla Metalpress, azienda che produce bancali estranea ai fatti. I carabinieri stanno ascoltando i titolari della ditta e i genitori del ragazzo morto proprietari del muletto.

Il magistrato ha disposto il sequestro del muletto e della salma del giovane in attesa che l’esame autoptico, che verrà effettuato nei prossimi giorni, stabilisca la causa del decesso.

seguono aggiornamenti

