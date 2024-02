L’Ucraina come emblema e avanguardia dei diritti occidentali. Christian Rocca dedica un ragionamento approfondito e un sentito omaggio, nel suo “L’Ucraina siamo noi” (Linkiesta Books), al Paese innamorato della sua libertà che dal 24 febbraio dello scorso anno resiste alla aggressione russa. In un quadro geopolitico in cui da anni si è tentato, in diverse zone della scacchiera mondiale, di esportare la democrazia, ecco un popolo, ragiona Rocca, “che chiede a gran voce di importare la democrazia occidentale e, assieme ai diritti e alla libertà a essa connessi, di importare anche le armi per difenderla dalle aggressioni autoritarie, con uno spettacolare e tragico cambio di paradigma rispetto all’epoca post Iraq secondo cui le armi non servono a costruire una nazione democratica”. I toni perentori sono quelli a cui l’autore ci ha abituato nei suoi editoriali su Linkiesta, rivista che dirige dall’ottobre del 2019: non cade al fascino dei sofismi, Rocca, nell’improntare il suo ragionamento attorno al tema ribadisce invece con posizioni nette quale siano le diverse responsabilità e i ruoli di un paese aggredito e della potenza che l’ha invaso.

Il pericoloso e incessante relativismo

Sembrerebbe un pleonasmo, ma un anno di dichiarazioni politiche e di interviste a professori ed esperti in cui si è fatto così frequentemente appello alla complessità restituiscono un quadro usurato dalle sottigliezze, e dai sedicenti approfondimenti dell’uno e dell’altro, che invoca ancora chiarezza su quanto è stato fin da subito lampante e manifesto. “Gli ucraini sono la storia che si è rimessa in moto”: il popolo che continua strenuamente a combattere, mentre sfumano i riflettori sulla vicenda, per la loro autonomia, per l’incolumità e per l’indipendenza. Valori antifascisti, questi, democratici e insindacabili, attorno a cui Rocca affonda il colpo ribadendo quanto rischino di essere snaturati da un pericoloso e incessante relativismo. Viene citato Bernard-Henri Lévy, secondo Rocca uno dei più lucidi intellettuali dei nostri tempi, e vengono ricordati i suoi ripetuti ma ignorati appelli raccolti nel libro “Dunque, la guerra!”, dove quel dunque è conseguenza logica di un incontrovertibile assioma: se un paese autonomo viene invaso ha il diritto di difendersi e il dovere di appellarsi alla comunità internazionale perché quest’azione si tramuti in un processo quanto più breve possibile e vittorioso. La natura fascista dell’ideologia russa, secondo Rocca – e anche qui, cosa poter controbattere di fronte a una potenza che coltiva sogni imperialisti e nega ai suoi cittadini i fondamenti dello stato di diritto –, è alla base di questa aggressione. In quanto inconciliabile con i principi di giustizia che regolano la vita delle nazioni occidentali, cedere alle capziosità è di per sé un torto.

L’Ucrania siamo noi

Ma si spinge oltre, Rocca, e invoca con la medesima limpidezza l’adesione dell’Ucraina all’Europa, augurandosi un’accelerazione delle procedure volte a far sì che questo avvenga, e indicando insieme all’Ucraina altri paesi sotto l’influenza della Russia, ad esempio la Georgia, per aprire i negoziati con una cerimonia pubblica a Kyjiev alla presenza dei capi di Stato e di governo dei ventisette paesi membri. È questo il cuore del ragionamento: l’Ucrania siamo noi nella misura in cui la storia da sempre si ripete in una sanguinosa sequela di patrioti e partigiani in lotta per la libertà contro il pericolo di un’aggressione; l’Ucraina siamo noi perché è su noi occidentali che ricade il compito di salvaguardare quei diritti che diamo per scontati e che invece necessiterebbero di uno stato di guardia permanente.

La luce in mezzo alle ombre

L’analisi si amplia poi strutturandosi in varie aree tematiche, dalla storia dell’indipendentismo ucraino ai russi e agli americani, finché l’autore non si chiede provocatoriamente come mai l’Italia sia diventata “una specie di regime satellite di Mosca nel cuore dell’Occidente, la provincia di ogni grottesca menzogna del Cremlino, più e oltre di quanto lo fosse negli anni in cui un terzo del nostro Paese si sentiva vicino all’Unione Sovietica, mentre l’apparato politico e intellettuale del Partito comunista prendeva ordini da Mosca.” Se a quei tempi, tuttavia, fare da megafono alla propaganda comunista aveva quantomeno il senso di seguire un’ideologia ben precisa, l’illusione di costruire un uomo nuovo in una nuova comunità, oggi l’inchino di molte voci fra il coro mediatico alla propaganda del Cremlino appare senza spiegazione, e per questa sua insensatezza stravagante e feroce. Forse, conclude Rocca, esiste una luce in mezzo alle ombre che da più parti del mondo si riversano sui sistemi democratici e li minacciano: “La luce e la speranza arrivano dal popolo ucraino, dalla sua forza morale, dalla sua resistenza civile, dai suoi cittadini che sopportano le sofferenze e combattono le tenebre perché vogliono essere liberi, perché desiderano vivere come noi. Noi, però, dobbiamo meritarceli.”

Annalisa De Simone