L’Europa ha un problema. Soffia un forte vento di destra radicale. Il voto in Sassonia-Anhalt ha scoperchiato il vaso di Pandora di Bruxelles, facendo emergere errori e contraddizioni accumulati negli ultimi decenni. Non siamo negli anni Venti e Trenta del Novecento, e la Storia non si ripete mai allo stesso modo. Ma ignorarne gli avvertimenti sarebbe irresponsabile. L’Unione europea si è allargata fino a comprendere 27 Paesi, ma all’allargamento geografico non è corrisposta un’analoga integrazione politica. È rimasta troppo spesso prigioniera dei veti nazionali, mentre burocrazia e tecnocrazia hanno occupato spazi lasciati vuoti dalla politica. A ciò si aggiunge il peso delle lobby, fisiologico in ogni democrazia finché trasparente, pericoloso quando finisce per condizionare le decisioni senza risponderne agli elettori. È qui che va recuperato il principio dell’etica della responsabilità: chi rappresenta i cittadini deve rispondere delle proprie scelte.

L’Europa, nonostante la mutilazione della Brexit, resta una delle maggiori conquiste politiche del secondo dopoguerra. Ma proprio per questo deve cambiare. Un’Europa politicamente unita e autonoma non conviene né alla Russia di Vladimir Putin né all’America trumpiana. Con strategie, mezzi e finalità differenti, entrambi guardano con favore a un continente più debole e frammentato. E gli europei, purtroppo, ci mettono del loro: il nazionalismo torna a crescere, alimentato dalle guerre, dalle paure della globalizzazione, dall’immigrazione e dalla perdita di sicurezza economica e sociale. Il risultato della Sassonia-Anhalt non è quindi un episodio isolato. AfD rappresenta la manifestazione più clamorosa di un fenomeno che attraversa diversi Paesi. Anche in Italia esistono narrazioni radicali, nazionaliste e sovraniste. E il rapporto ambiguo con Mosca attraversa settori della destra e, con motivazioni differenti, della sinistra populista.

Il fascino di Putin continua a farsi strada. Perché Putin esercita tanta attrazione su una parte degli elettori europei? Perché incarna l’immagine dell’uomo forte, della sovranità nazionale contrapposta alle élite, alla globalizzazione e a un’Europa considerata debole. A destra seducono il nazionalismo, l’ordine e il conservatorismo identitario; in alcuni settori della sinistra radicale agiscono invece l’antiamericanismo e l’avversione alla Nato. È il grande paradosso: si ammira Putin vivendo nelle democrazie liberali e beneficiando proprio delle libertà che il suo sistema comprime.

Alla de-europeizzazione va contrapposta una nuova europeizzazione: una post-Europa, così come dopo la catastrofe nazifascista nacque un’Europa diversa da quella che aveva prodotto due guerre mondiali. Oggi occorre compiere un altro salto: dall’Europa prevalentemente economica all’Europa politica, capace di decidere, difendersi e parlare nel mondo con una propria voce. Il baricentro europeo si sta pericolosamente spostando verso una destra radicale che riporta alla memoria fantasmi che pensavamo consegnati alla storia. Il Novecento europeo ha già pagato il nazionalismo esasperato con decine di milioni di morti. Ma ai nuovi nazionalismi non si risponde soltanto evocando il passato: si risponde costruendo il futuro.

Per questo, l’Unione deve cambiare prima che siano i suoi nemici a cambiarla. Ha bisogno di più politica e di una nuova classe dirigente, non seduta né sclerotizzata dal potere, capace di restituire ai cittadini il senso di un destino comune. Perché l’alternativa alla post-Europa non è il ritorno alla sovranità perduta: è un’Europa che perde sé stessa.

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Biagio Marzo