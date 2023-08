Arrampicati sui tetti delle auto hanno provocato seri danni. E così l’arrivo di Romelu Lukaku all’aeroporto di Ciampino passerà alla storia soprattutto per il vandalismo qualche decina di teppisti. Scene sconcertanti che hanno messo in secondo piano l’entusiasmo degli oltre quattromila romanisti accorsi all’aeroporto per salutare il loro nuovo idolo. L’arrivo di “Big Rom” aveva già scatenato l’entusiasmo nella capitale, arrivato alle stelle propri ieri quando oltre 47 mila persone hanno tenuto sotto controllo il percorso del volo col quale il belga stava arrivando in Italia.

Tutto molto bello fino a che il Gulfstream di proprietà di Dan Friedkin ha toccato la pista d’atterraggio. Mentre partivano i cori e sventolavano le bandiere, alcuni tifosi (?) della “maggica” hanno deciso di saltare sopra le auto parcheggiate per garantirsi una visuale migliore. Le immagini hanno subito fatto il giro di milioni di telefonini, via WhatsApp e social vari, provocando sconcerto e indignazione: decine di persone in piedi sulla carrozzeria delle auto che alla fine hanno riportato danni molto seri.

Ovviamente nella totale inconsapevolezza dei proprietari che avevano parcheggiato tranquillamente, ignorando potesse accadere qualcosa del genere. Francamente qualcosa di non prevedibile. Sette le auto colpite seriamente con vetri rotti, cofani e tettini ammaccati. I commenti dei tifosi che abbandonavano Ciampino, dopo il saluto al campione, erano segnati da sbigottimento e rabbia. Adesso l’unica speranza è che le foto e i video consentano alle forze dell’ordine di individuare e punire i delinquenti che hanno scambiato le auto in sosta con una gradinata della Curva Sud.

Da sempre il tifo giallorosso ha celebrato i propri successi e i propri campioni in maniera fantasiosa e fragorosa, l’episodio di ieri rappresenta sicuramente una macchia da cancellare al più presto. Non sarebbe male se dal dorato mondo del pallone qualcuno provvedesse a ripagare i danni subiti dagli ignari automobilisti di Ciampino. Chissà, magari anche Lukaku che si è ridotto l’ingaggio (da 11 milioni a 7,5) potrebbe dare una mano…

Giacomo Guerrini