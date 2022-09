Anna Tatangelo non era mai riuscita a descrivere in una parola, in una manciata di parole, quello che provava per la madre Palmira Vinci. Così scriveva lei stessa, che di mestiere canta, che quei sentimenti è abituata a condividerli con tutta la gente sotto il palco e con i fan nella sua musica: ecco la misura di un legame strettissimo. Legame che si è spezzato questa mattina.

Palmira Vinci, madre della cantante, è morta questa mattina a Sora, in provincia di Frosinone, nella casa di famiglia. Da anni la donna lottava contro una grave malattia. La cantante non aveva mai nascosto le sue preoccupazioni e i suoi sentimenti per la madre. Spesso condivideva scatti con la madre, fornaia come il marito Dante, produttori della famosa Ciambella sorana.

La notizia è stata diffusa dal media locale TG24 info. I funerali sono in programma domani alle ore 15,30 presso la Chiesa dei Passionisti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial)

Tatangelo aveva pubblicato un lungo messaggio sui social in occasione del compleanno della madre, nel quale esprimeva tutto il suo affetto: “Descrivere i sentimenti che un essere umano può provare per la propria mamma é davvero difficile perché ogni parola, ogni emozione, ogni grazie sembra non riuscire mai a descrivere una cosa così forte ed intensa. Ed eccomi qui … con gli occhi pieni di emozioni a pensare a te, Mamma.

Sei la persona più forte che io conosca, mi ritengo una donna fortunata ad averti con me. Non sai quanto tu possa essere fondamentale nella mia vita. Mi insegni tutti i giorni ad essere una donna ed una mamma migliore, quello che sono lo devo a te. Mi hai insegnato ad essere forte, lo hai fatto in silenzio, anno dopo anno, senza mai chiedere … senza mai lamentarti, senza mai appoggiarti a nessuno, con le tue sole forze e con una sensibilità unica. Ti amo più della mia vita e non sai quanto ami vederti con Andrea, perché come Nonna sei straordinaria. Gli riempi il cuore d’amore, lo proteggi da tutto e ci sei sempre, SEMPRE. Auguri MAMMA, Buon compleanno! Tua figlia”.

Vito Califano

