Per una vita ho fatto le vacanze all’Elba e per una vita ho sognato di poter andare a Pianosa, un paradiso da un mare pazzesco dicono quelli che ci sono stati. Ma era impossibile, Pianosa per noi era off limits. Adesso, Il Giornale grazie a Luca Fazzo, fa sapere che diversi magistrati ci svacanzano a 7 euro al giorno: sette euro! Devono solo ‘sopportare’ che per alcune ore qualche turista sbarchi sull’isola per poi doversene andare alle 17 grazie a un servizio turistico a numero chiuso.

Il Giornale ci fa sapere che non esiste solo Pianosa a disposizione dei magistrati ma anche Is Arenas in Sardegna, Merano, Corvara, Selva di val Gardena e altre mete. Per anni ho sentito lagne su presunti privilegi dei politici, lagne indignatissime sempre vissute sul paragone con il cittadino, lagne avanzate anche da diversi magistrati e dai loro portavoce in Parlamento, lagne persino sul prezzo di un pasto alla Camera. Dunque immaginate cosa sarebbe successo se si fosse scoperto che i politici godessero di un buen retiro a sette euro al giorno. Buen retiro a cui i comuni mortali non possono accedere. Eppure anche i politici sono minacciati, sono sotto tutela, così come diversi giornalisti. Eppure non mi risulta che alloggino in posti da sogno, inaccessibili a chiunque, a 7 euro al giorno.

Sia chiaro, nessuno allude a presunte illiceità né grida allo scandalo se un magistrato, esposto e minacciato, può rilassarsi stando al sicuro. Ci mancherebbe. Qui si critica solo il fatto che ne goda anche chi non rischia assolutamente nulla. Il doppiopesismo per cui casca il mondo se a godere di un oggettivo privilegio sono alcuni ma se lo sono i magistrati è tutto dovuto al prestigio della toga.

Ma d’altronde è così da un pezzo. Nel Csm-gate rivelato da Sallusti e Palamara c’erano magistrati che raccomandavano fratelli agli esami da magistrato e chiedevano biglietti a scrocco allo stadio, ovviamente in tribuna autorità mica in curva. Ora possono sciare e fare il bagno quasi gratis mentre noi paghiamo 50 euro al giorno d’ombrellone. A me va bene, a chi ha additato altri come privilegiati per anni non dovrebbe. Ma la coerenza non è uguale per tutti, un po’ come la legge amministrata dai magistrati.

Andrea Ruggieri