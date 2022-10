Non c’è stato nulla da fare per un 32enne che in casa, in videoconferenza con dei colleghi di lavoro, ha sofferto un malore che è risultato fatale. Il giovane è rimasto stroncato con molta probabilità dagli effetti di un infarto. La tragedia si è verificata in provincia di Udine. Inutile anche l’intervento sul posto dei Vigili del Fuoco, dopo una corsa contro il tempo per risalire al luogo in cui si trovava il 32enne.

La tragedia si è consumata nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 10 ottobre, ricostruisce l’Ansa. I colleghi hanno visto il giovane accasciarsi e perdere i sensi durante una videoconferenza di lavoro. Partecipavano residenti da diverse zone d’Italia. Due in particolare, dal Veneto e dalla Campania, hanno avvisato i soccorsi, si sono mobilitate e hanno chiamato il personale della Sores chiedendo aiuto.

Ma non sapevano nulla, di dove si trovasse il collega: agli operatori hanno riferito l’identità della persona colta dal malore ma non erano in grado di fornire ulteriori informazioni sull’abitazione o la struttura nella quale si trovava in quel momento. È stato grazie a una veloce ricerca in anagrafica che si è risaliti all’ultima residenza ufficiale del 32enne. Da Cividale del Friuli è arrivata un’ambulanza che però si è trovata presso l’abitazione dei genitori della vittima del malore.

Il giovane si trovava in un altro comune alle porte di Udine. I soccorritori della Sores hanno subito inviato un’ambulanza all’indirizzo indicato dai genitori, anche loro assistiti dal personale sanitario. Sul posto con i vigili del fuoco e il supporto di un parente i soccorritori sono entrati nell’abitazione. Il 32enne era privo di sensi, inutili le manovre di rianimazione avviate dai sanitari, non c’è stato niente da fare per lui.

