Sale ufficialmente a tre il bilancio delle vittime per i nubifragi che si sono abbattuti su Calabria e Sicilia, in particolar modo a Catania e provincia. È stato trovato senza vita il corpo di Angela Caniglia, la 61enne dispersa da quattro giorni per la bomba d’acqua che si era abbattuta a Piana di Catania.

Il giubbotto della donna era già stato trovato in un agrumeto di contrada Leonella, non distante dalla zona in cui tre giorni fa era stato recuperato invece il corpo del marito, il 67enne Sebastiano Gambera. Questa mattina quindi la scoperta del cadavere della 61enne a Scordia, in un fondo agricolo a circa due chilometri in linea d’aria dal punto in cui è stato ritrovato il marito.

Si tratta quindi della terza vittima dovuta al maltempo record: due giorni fa a Gravina di Catania era morto Paolo Claudio Agatino Grassidonio, 53enne travolto dall’acqua dopo essere sceso dall’auto.

CATANIA SI BLINDA – La città alle prese col maltempo intanto si ‘blinda’ e corre ai ripari per tentare di resistere a ‘Medicane‘, l’uragano del Mediterraneo: negozi chiusi, tranne quelli di prima necessità, anche con sacchi posti a protezione dei locali e degli ingressi dei palazzi.

Vista dall’alto Catania è una città sommersa dall’alto. Nelle immagini girate dai carabinieri della città etnea dall’alto, le strade, le piazze, i vicoli, i campi sono tutti invasi dall’acqua che è caduta copiosa nei giorni scorsi. Ovunque si vedono le tracce del passaggio dell’acqua piovana. In città, i carabinieri sono intervenuti anche per un terrapieno ceduto a causa dell’acqua. Completamente allagata e chiusa al traffico veicolare la strada che conduce a Siracusa e Messina.

L’ALLERTA CONTINUA – Allerta meteo arancione, in Sicilia, fino alla mezzanotte di oggi. Il vortice ciclonico, dopo il temporaneo allontanamento di ieri, tra oggi e domani si avvicinerà nuovamente alla Sicilia dopo aver acquisto ancora più energia sulle acque superficiali del Mediterraneo. Il ciclone tra stasera e domani potrebbe abbattersi su Sicilia orientale e Calabria ionica. La Regione Siciliana, dipartimento della Protezione civile, informa che persistono precipitazioni sparse, a prevalente carattere temporalesco sui settori centro-orientali dell’isola. Burrasca forza 7 sullo stretto di Sicilia, secondo quanto riportato dall’Aeronautica militare, con temporali in corso e previsti anche nelle prossime ore. La depressione tra i mari di Sicilia e Libia si muove lentamente verso Nord.

I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, grandinate, attività elettrica e forti raffiche di vento; venti da forti a burrasca, in prevalenza dai quadranti est, con raffiche fino a burrasca forte,specie sui settori orientali. Mareggiate lungo le coste esposte. Prevista una nuova fase di maltempo estremo, con piogge alluvionali, forti venti con raffiche fino a 100 km/h e rischio di mareggiate sulle coste esposte

