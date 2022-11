Ancora maltempo in Campania. Con la fine di ottobre e dell’ottobrata l’autunno ha marcato subito il passaggio, l’addio alla bella stagione. E dopo le immagini di ieri, in particolare del nubifragio di ieri nell’avellinese, con fiumi di fango e acqua che hanno invaso le strade di Montella, e i disagi nel salernitano, la Protezione Civile Regionale ha prorogato tramite una nuova nota l’allerta Meteo Gialla. L’avviso invita a prestare attenzione a fenomeni di rischio idrogeologico anche in assenza di precipitazioni. Pioggia copiosa e disagi anche a Napoli, dove nelle ultime ore è diventato virale il video di un autista di un bus dell’Anm alle prese con una strada allagata nel quartiere di Poggioreale.

La nota della Protezione Civile Campania

La Protezione Civile della Regione, considerata l’evoluzione della perturbazione meteo e le valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato una nuova allerta Gialla che proroga ed estende quella attualmente in vigore sui settori centro-meridionali della Campania. A partire dalle 23.59 fino alle 14 di domani, domenica 6 novembre, si prevedono ancora possibili rovesci o isolati temporali, soprattutto sul settore interno con venti forti settentrionali e mare agitato lungo le coste esposte e al largo, sulle zone 3 (Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini), zona 4 (Alta Irpinia e Sannio), zona 5 (Tusciano e Alto Sele), zona 6 (Piano Sele e Alto Cilento), zona 7 (Tanagro), zona 8 (Basso Cilento).

La Protezione Civile regionale raccomanda di prestare attenzione, anche in assenza di precipitazioni, ai fenomeni connessi ad un rischio idrogeologico localizzato su tutte le zone di allerta: potrebbero ancora verificarsi occasionali fenomeni franosi legati a condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, ruscellamenti, allagamenti e caduta massi anche senza pioggia.

La Protezione Civile della Regione Campania raccomanda alle autorità competenti di mantenere attive tutte le misure atte a prevenire e contrastare i fenomeni previsti e ad avere la massima attenzione rispetto alle criticità evidenziate, sia in ordine al dissesto idrogeologico derivante, sia in ordine alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso.​ Sala Operativa e Centro Funzionale seguono l’evoluzione del quadro meteo e delle precipitazioni: attenzione va prestata agli avvisi diramati dalla Protezione civile.​

