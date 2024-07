Il maltempo assedia il nord e ad essere colpite sono state in modo particolare le zone di Varese e di Como dopo che un’improvvisa e intensa pioggia ha sconvolto la Lombardia: un temporale iniziato poco dopo le 10, ha portato con sé pioggia mista a grandine, coinvolgendo l’intera provincia.

Danni gravi ne Varesotto

Danni più gravi nel Varesotto che all’alba, è stato investito da una tempesta che ha sradicato alberi e causato allagamenti, rendendo difficile anche la circolazione ferroviaria. Lì il temporale ha iniziato a tormentare strade e pedoni già nelle prime ore del mattino: un ragazzo, a Gazzada Schianno, ha addirittura visto crollare un grande albero sulla strada, davanti ai suoi occhi, e ha diffuso il video sui social. Alcune coperture di tetti in lamiera sono finite sulla ferrovia causando un temporaneo stop ai treni, mentre diverse strade della città sono rimaste allagate nella zona del centro storico e nel quartiere di Masnago. Il torrente Vellone è sotto osservazione a causa del rapido innalzamento del livello dell’acqua. Mentre un incidente ha coinvolto la superstrada per Malpensa dove un’auto si è ribaltata, a causa dell’asfalto scivoloso. Ferito in modo non grave un 48enne.

Esonda il lago di Como, danni anche a Milano

A Como invece, piazza Cavour è completamente allagata.Il Lago è esondato. Tornando A Milano, al momento, i danni segnalati sono pochi, ma i Vigili del fuoco di Milano sono in stato di allerta, pronti a intervenire se necessario, sono intervenuti soprattutto a causa di fulmini che hanno colpito due cabine elettriche lungo viale Palmanova, nei pressi della stazione metro 2 di Ciminiano. Circolazione sospesa sulla tratta. “Le fiamme sviluppatesi hanno generato una densa colonna di fumo”, si legge nella nota dei vigili del fuoco. L’incendio della prima cabina è stato contenuto, mentre le squadre di via Messina sono attualmente impegnate a gestire l’emergenza nella seconda cabina situata in superficie.

