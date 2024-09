Dopo mesi di caldo infernale e siccità, la Sicilia è costretta a fronteggiare l’ennesima emergenza climatica: le piogge. In poche ore, le fortissime precipitazioni hanno causato gravi problemi in tutte le province dell’isola, mettendo in luce le fragilità delle infrastrutture stradali. Mentre il dibattito sul ponte sullo stretto di Messina – voluto fortemente da Matteo Salvini – continua, le principali arterie stradali della Sicilia si rivelano essere dei veri e propri colabrodi.

Sicilia, tre incidenti mortali nelle ultime ore

Soltanto nelle ultime 24 ore, si sono verificati tre incidenti mortali, alcuni dei quali probabilmente dovuti alla cattiva condizione del manto stradale e alle fortissime piogge. Una mattanza che continua da anni e per la quale nessuno sembra voler fare niente. Le strade, già compromesse dalla mancanza di manutenzione, dalla stagnante burocrazia e dalle condizioni climatiche estreme purtroppo sempre più presenti in Sicilia, sono diventate trappole mortali per gli automobilisti.

Il prezzo da pagare per la negligenza politica

La Sicilia, come molte altre regioni italiane, sta pagando il prezzo di anni di negligenza e di scelte politiche discutibili. La costruzione del ponte sullo stretto di Messina, un progetto ambizioso e allo stesso tempo controverso di cui se ne discute da più di mezzo, sembra lontana dalla realtà quotidiana dei siciliani, che devono fare i conti con strade dissestate e pericolose.

Denunce e proteste sui social network

In migliaia nelle ultime ore sul web e nei social lamentano disservizi e problemi causati dalle forti piogge. “La classe politica deve impegnarsi a mettere al sicuro le nostre strade – denuncia un utente sui social, sotto la foto che ritrae una delle principale via di Palermo inondata dall’acqua – solo oggi sull’autostrada Palermo-Sciacca ci sono stati 5 incidenti d’auto, ma davvero la nostra vita vale così poco? Non può essere – conclude – che ogni volta che cade un po’ di acqua in Sicilia, dobbiamo assistere a questa mattanza e a questi disservizi”.

Emanuele Fragasso

