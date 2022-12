È in gravi condizioni la donna che questa mattina è stata accoltellata in casa, davanti ai figli secondo le ricostruzioni. Per l’aggressione che si è verificata questa mattina nel centro di Bologna un uomo è stato rintracciato e portato in questura. È l’ex marito della donna, la sua posizione è al vaglio degli inquirenti. Del caso si sta occupando il pm Nicola Scalabrini, giunto sul posto, insieme con i carabinieri e la polizia.

La donna ha 25 anni, italiana. Era in casa con i suoi tre figli piccoli, due maschi e una femmina. L’uomo che è stato trasportato in caserma dagli agenti è un cittadino marocchino di 31 anni. Come scrive anche Il Resto del Carlino l’accoltellamento si sarebbe consumato in casa della donna, davanti ai figli piccoli dei due. La donna sarebbe stata ferita gravemente al collo.

L’uomo avrebbe poi tentato la fuga rubando l’auto di una signora di passaggio. Una volta preso il possesso dell’automobile il 31enne avrebbe imboccato via de’ Carbonesi, sbandato e impattato contro un cantiere. Avrebbe tentato di continuare la sua fuga a piedi, finendo in piazza Galilei, a due passi dalla Questura. A quel punto l’uomo è stato quindi bloccato in pochi secondi dalla polizia e trasferito in questura.

La donna è ricoverata in gravi condizioni, in prognosi riservata, all’Ospedale Maggiore. È stata soccorsa dai carabinieri mentre la segnalazione per rintracciare il presunto aggressore è stata diramata a tutte le pattuglie sul territorio. I bambini sono stati affidati ai servizi sociali.

Vito Califano Giornalista. Ha studiato Scienze della Comunicazione. Specializzazione in editoria. Scrive principalmente di cronaca, spettacoli e sport occasionalmente. Appassionato di televisione e teatro.

© Riproduzione riservata

Vito Califano