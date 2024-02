Riecco Mario Draghi. Al suo arrivo a Gand, alla riunione informale dei ministri delle Finanze europei, l’ex presidente della Banca Centrale Europea ed ex premier italiano ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla situazione economica globale e ai prossimi passi che secondo lui bisognerebbe compiere in Europa.

Mario Draghi, cosa ha detto

“Come tutti sappiamo, negli ultimi anni si sono verificati molti cambiamenti profondi nell’ordine economico globale. Questi cambiamenti hanno avuto una serie di conseguenze. Una delle quali è chiara: in Europa si dovrà investire una quantità enorme di denaro in un tempo relativamente breve” ha detto Mario Draghi.

L’ex Bce ha poi aggiunto: “E non vedo l’ora di iniziare questa discussione per sapere cosa pensano i ministri delle Finanze e cosa stanno preparando su come finanziare queste esigenze di investimento. Qui non mi riferisco solo al denaro pubblico, ma anche al risparmio privato. Come verrebbero mobilitati questi risparmi privati in misura molto maggiore rispetto al passato. E non vedo l’ora di avere questa discussione”. Draghi è invitato all’Ecofin visto il suo ruolo, datogli dalla presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, di responsabile della redazione di un rapporto sul futuro della competitività europea. Un rapporto che l’ex premier italiano sta lavorando da alcuni mesi. “Siamo qui per un primo scambio con diverse parti interessate per la preparazione del rapporto sulla competitività dell’Europa” ha concluso.

Gentiloni su Draghi

A parlare da Gand, in Belgio, è stato anche il commissario Ue all’Economia, l’italiano Paolo Gentiloni: “Oggi avremo anche un’occasione molto interessante per parlare con Mario Draghi del lavoro che sta facendo per la sua relazione sulla competitività europea. Penso che sarà una discussione molto interessante e sono sicuro che siamo in buone mani. Mario potrà dare un contributo importante alla nostra discussione di oggi e soprattutto quando presenterà il rapporto“.

