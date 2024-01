Oggi a Bruxelles Mario Draghi ha incontrato i commissari dell’Unione Europea, insieme alla presidente Ursula von der Leyen. Il faro della riunione, con una presentazione compiuta dall’ex premier italiano, è lo stato economico e competitivo dell’Europa. D’altronde Draghi è stato incaricato da von der Leyen di redigere un rapporto proprio sulla competitività europea.

Mario Draghi, lo stato dell’economia europea

Per Draghi l’economia europea è in progressivo indebolimento, tanto da essere necessario definire una roadmap ampia e dettagliata, che identifichi chiaramente priorità, linee d’azione e politiche da mettere in atto nei diversi settori. Pensieri resi noti dai collaboratori dell’ex presidente della Bce, sottolineando come il report sulla competitività non potrà che essere basato sull’analisi accurata dei fatti, frutto di un esercizio il più possibile aperto, sentendo tutti gli stakeholder possibili.

L’ex presidente del Consiglio italiano ha poi evidenziato come, a partire dal 2016, si è assistito a una serie di fatti nuovi e rilevanti per l’Europa negli ambiti più diversi: dall’elezione di Donald Trump all’affacciarsi prepotente della transizione green nell’agenda di governi e organizzazioni, fino all’avvento, ben più veloce del previsto, dell’intelligenza artificiale.

Proprio in questo contesto generale, l’economia europea – sempre secondo Draghi – ha fatto registrare un progressivo indebolimento, perdendo slancio e cedendo centralità nelle catene dell’offerta, a beneficio di altri paesi come Stati Uniti e Cina. Un indebolimento poi confermato dalla guerra in Ucraina, non solo dal punto di vista economico ma anche in termini di modello geopolitico.

I ringraziamenti di Ursula von der Leyen

“Caro Mario Draghi grazie per l’eccellente scambio di vedute avuto oggi con la Commissione sulla competitività”, con questo messaggio la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen ha commentato l’incontro dei commissari con Draghi. “Abbiamo parlato delle tante sfide e degli aspetti politici della questione. Aspettiamo il tuo rapporto per aiutarci a portare avanti il dibattito su come rafforzare l’economia dell’Ue” ha concluso von der Leyen.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Sebastiani