In 66 anni di mestiere ne ho francamente viste e persino vissute di tutti i colori. Persino il licenziamento di Indro Montanelli dal Giornale che aveva fondato e diretto anche con Silvio Berlusconi, sino a quando l’editore non decise di scendere in politica, come soleva dire calcisticamente, e di metterlo in difficoltà, diciamo così. Momtanelli, pur avendo avuto sino ad allora la massima libertà, continuando a considerare “suo” il quotidiano con l’autorizzazione concessagli per iscritto dall’editore, ebbe paura di non poterlo più essere abbastanza. E Berlusconi lo licenziò, appunto. Mi trovai involontariamente coinvolto nel pandemonio trovando nelle cronache il mio nome nella rosa dei possibili successori indicati dall’editore al comitato di redazione, per quanto io avessi lasciato Il Giornale una decina d’anni prima per divergenze su Bettino Craxi. Di cui mi fidavo, diversamente da Montanelli per questioni più di carattere che di politica, avendomi personalmente spiegato -diavolo di un uomo e di un maestro- che i lettori del Giornale non gli avrebbero perdonato l’appoggio a un socialista, per quanto anticomunista ostentato.

Avevo polemizzato con Montanelli su questo preferendo cambiare casa, diciamo così, ma mai avrei accettato di succedergli. E tenni a farlo sapere, senza tuttavia recuperare più di tanto i rapporti con lui, che nella pratica dell’antiberlusconismo riuscì a piacere, compiaciuto, anche al pubblico delle feste dell’Unità, cui veniva invitato con astuzia più che con convinzione. Claudio Velardi, che mi ospita ogni tanto, potrebbe confermarlo nella onestà esemplare con la quale scrive della sua passata militanza comunista, da solo o con Chicco Testa. Del cui comune libro, ricavato dalle lettere che si sono scambiate, consiglio di non perdere neppure una pagina.

Mario Sechi licenziato da Libero: quel comportamento sconcertante di Angelucci

Pur abituato, ripeto, a vederne e viverne di tutti i colori, sono rimasto esterrefatto del licenziamento fresco di stampa di Mario Sechi da Libero, appena finito sotto protezione per le minacce di morte di anarchici estremisti prese sul serio dagli organi, uffici e quant’altro competenti. Più grave e sconcertante del licenziamento di Sechi in queste circostanze, ho trovato e trovo il tentativo dell’editore – che l’ormai ex direttore di Libero ha chiamato per nome e cognome, Giampaolo Angelucci, figlio del più illustre e parlamentare Antonio – ha compiuto di attribuire all’interessato l’uso strumentale del servizio di protezione assegnatogli dalle autorità competenti per fare la vittima. Una cosa, leggendola nella cronaca, per esempio, del Corriere della Sera, che dà da sola la prova e la misura di quanto si possa abusare, sì, ma di una certa pratica editoriale, più che giornalistica. Della quale ha dovuto sentire puzza di bruciato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella tenendo a far sapere la solidarietà al licenziato. Di cui naturalmente resto amico ed estimatore capendo ora anche certe difficoltà recentemente avute con lui come collaboratore di Libero. Ex collaboratore, naturalmente, per una questione quanto meno di stile.

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Francesco Damato