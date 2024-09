1,2 milioni di euro per 250 metri quadrati di casa. L’ultimo acquisto di Marta Fascina è una appartamento fino a pochi giorni fa di proprietà della società dei figli di Silvio Berlusconi, il suo ex compagno, nella zona residenziale sviluppata dal Cav. negli ani ’70: Milano 2. Si tratta della prima casa della deputata ma non sarà abitato da lei, bensì dal fratello Claudio, dipendente di Mediaset a Publitalia.

I 100 milioni di Marta Fascina

Un affare che come riporta il Corriere della Sera si è concluso a fine luglio, con tanto di firme ad Arcore, alla presenza del notaio Arrigo Roveda, e che arriva un anno dopo la sua morte dopo le numerose polemiche a seguito dell’apertura del testamento in cui B. aveva ordinato di destinare a Marta 100 milioni di euro (al momento ne ha ricevuto circa 1/4).

L’appartamento milionario

Il prezzo di 1,2 milioni di euro, pagato con sei assegni circolari Intesa Sanpaolo, risulta in linea con i valori di mercato e incrementerà notevolmente il patrimonio di Fascina, che prima dell’apertura del testamento di Berlusconi dichiarava una Smart del 2009, un’Audi del 2017 e lo stipendio da parlamentare. L’abitazione si estende per 250 metri quadri e comprende un garage. È all’interno di una palazzina di dieci piani, di cui formalmente disponeva la venditrice Immobiliare Idra, confluita in Fininvest Real Estate & Services. Comprende ingresso, soggiorno, sala da pranzo, cucina, quattro camere, quattro bagni, uno studio, un terrazzo, due balconi, un box di 45 metri quadrati e una cantina.

