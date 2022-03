Alla fine hanno detto sì. Nonostante i nasi storti di alcuni tra amici e familiari, Silvio Berlusconi e Marta Fascina si sono sposati sabato 19 marzo a Villa Gernetto, in Brianza. Presenti solo una sessantina di invitati tra parenti e amici stretti. Poi è andata in scena la “festa dell’amore”, come Berlusconi l’ha definita, con tanto di scambio degli anelli nella cappella della villa, anche se il matrimonio è stato solo simbolico. Poi un ricco pranzo nuziale, le bomboniere e Gigi D’Alessio che suonava. Un matrimonio in grande stile anche se finte, non iscritte in un registro civile.

Completo di Armani blu con un mughetto all’occhiello per il Cavaliere, mentre Marta Fascina ha indossato un abito bianco creato dallo stilista Antonio Riva in pizzo francese, con corpetto, mezzo colletto e scollatura casta a V, oltre ad un ampio strascico bianco lungo almeno quattro metri, come riportato dall’Ansa. Di mughetto anche il bouquet, in pendant con l’occhiello di Berlusconi.

Alla festa all’americana per l’unione simbolica tra il leader di Forza Italia, 85 anni, e la 32enne deputata azzurra Marta Fascina, hanno preso parte alla fine una sessantina di invitati tra familiari, amici e parlamentari. Tutti presenti i figli di Berlusconi, tranne Piersilvio, che ha scelto di tenersi lontano da eventi troppo affollati per paura del contagio da Covid.

Tra i due sposi corrono 53 anni di differenza. l presidente di Fi ha scelto assieme a lei il menu da Vittorio, ristorante stellato di Bergamo – con tanto di torta a tre piani di rito – ha fatto stampare vere e proprie partecipazioni, con la scritta “Silvio e Marta” in testa, le ha regalato un enorme diamante a forma di cuore, ha fatto disporre 150 statue nei giardini di Villa Gernetto e al centro ha voluto una fontana con gli zampilli che ricordano una torta mariage.

Il menù proposto per l’occasione ha visto per antipasto mondeghili di vitello al limone con crema di sedano rapa, due primi (gnocchetti di ricotta e patate allo zafferano, robiola e pan pepato e paccheri ‘alla Vittorio’), tagliata di manzo al vino rosso con patata fondente e crema di carote alla caramella per secondo. Per finire quindi una kermesse di dolci. Tra i vini serviti pinot bianco e nero dell’etichetta Aneri dell’Alto Adige.

Fuori alla villa qualche fan del Cavaliere con un cartello “W Silvio”. Tra i presenti i più stretti del Cavaliere tra cui Gianni Letta, Marcello Dell’Utri, Fedele Confalonieri, Vittorio Sgarbi, Adriano Galliani con la compagna, Niccolò Ghedini, oltre ai parlamentari azzurri Licia Ronzulli, Anna Maria Bernini e Antonio Tajani. Ha spiccato la presenza di Matteo Salvini che è anche immortalato in un video in cui viene chiamato accanto alla torta nuziale tra gli sposi.

“Allora signori, questo è Matteo Salvini, l’unico vero leader che c’è in Italia”, si ascolta nella sequenza prima del taglio della torta. Il leader di Forza Italia, dopo aver chiamato accanto a sé il segretario della Lega per le foto di rito, aggiunge: “Lui è sincero, per questo lo ammiro e gli voglio molto bene. È una persona sincera”.

Nel corso dell’evento Berlusconi ha duettato con Confalonieri, con quest’ultimo che ha suonato il pianoforte mentre il leader di Forza Italia ha cantato alcune canzoni francesi e, alla fine, ‘O mia bella Madunina’. Alla festa si è esibito inoltre Gigi D’Alessio che ha cantato alcune delle sue canzoni, alcune anche con Berlusconi. Al termine agli invitati è stata regalata una scatola di confetti azzurra di velluto con iniziali dorate, e per bomboniera un orologio d’oro da taschino.

Elena Del Mastro Laureata in Filosofia, classe 1990, è appassionata di politica e tecnologia. È innamorata di Napoli di cui cerca di raccontare le mille sfaccettature, raccontando le storie delle persone, cercando di rimanere distante dagli stereotipi.

