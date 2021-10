Sergio Mattarella sembra poco propenso all’idea di un secondo mandato al Quirinale. Tirato per la giacca da diversi esponenti politici, il presidente della Repubblica in realtà starebbe già cercando casa per il suo futuro fuori dalle stanze del Quirinale.

Una soluzione in affitto, secondo quanto riporta oggi il Corriere della Sera in un retroscena. I dettagli sono emersi grazie a un curioso scatto finito sui social network: quello tra lo stesso Mattarella e l’attuale inquilina dell’appartamento visitato dal presidente della Repubblica.

“Presidente, possiamo fare una foto?“, avrebbe chiesto la ragazza durante la visita avvenuta lo scorso 29 settembre. Mattarella si è presentato alla porta accompagnato dalla figlia Laura.

L’appartamento si trovata a metà strada tra Villa Borghese e Villa Ada: una casa di circa 120 metri quadrati in un palazzo “signorile” ma non di lusso. Ma la ricerca, stando ai bene informati, non si è ancora conclusa.

Mattarella dal prossimo febbraio diventerà senatore a vita in caso di mancata rielezione: prima dell’elezione a presidente della Repubblica e con conseguente trasloco al Quirinale, Mattarella aveva abitato come giudice della Consulta nella foresteria della Corte costituzionale. Prima ancora invece con la moglie aveva vissuto in una casa nel centro storico di Roma.

L’abitudine per i presidenti di vivere al Quirinale è ripresa con Carlo Azeglio Ciampi: prima infatti i predecessori come Pertini, Cossiga e Scalfaro avevano preferito vivere nelle loro abitazioni private.

