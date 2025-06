Maurizio Sarri resterà alla Lazio. Una crisi passeggera quella che avrebbe colto l’allenatore biancoceleste, assalito nelle scorse ore da un forte sconforto dovuto al mercato bloccato. Situazione differente rispetto a quella presentata da Lotito e Fabiani solo alcune settimane fa, quando il tecnico toscano aveva deciso di tornare sulla panchina della squadra capitolina. Sarri aveva richiesto tre rinforzi (terzino, mezzala sinistra e centravanti), senza far conti con l’impedimento causato dall’indice di liquidità che non permetterà di fare altri acquisti senza prima cedere alcuni giocatori in rosa. Una notizia che nelle scorse ore avrebbe fatto meditare il possibile addio. Una crisi però smentita in questi istanti: non ci sarebbero segnali di dimissioni dopo un confronto in queste ore, riporta Sky Sport, sottolineando con Gianluca Di Marzio che nonostante le difficoltà l’intenzione sia quella di andare avanti insieme.

Redazione

Luca Frasacco