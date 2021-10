Un incendio di vaste proporzioni ha interessato il capannone dell’azienda Sapa Plastiche nella zona industriale di Airola, in provincia di Benevento, intorno alle 16 di mercoledì 13 ottobre. Sul posto sono intervenute numerose squadre di vigili del fuoco. Ancora ignote le cause del rogo. Le prime immagini sono raccapriccianti. Al momento non ci sarebbero feriti o intossicati anche se l’incendio è avvenuto non molto distante dalle abitazioni. In poco tempo le fiamme, alimentate dai bancali in legno presenti in gran numero nel deposito, si sono propagate ad altri locali sprigionando una nube nera che ormai ricopre quella zona della valle Caudina.

Sul posto anche i carabinieri del comando provinciale di Benevento per bloccare la circolazione nella zona interessata dal passaggio dei mezzi di soccorso per avviare in seguito le indagini su cosa o chi potrebbe aver innescato l’incendio.

Nube tossica fino a Napoli: aria irrespirabile

L’alta colonna di fumo nero si è alzata in cielo ed è visibile anche a diversi chilometri di distanza, città di Napoli compresa. Una vera e propria nube tossica con l’aria che è diventata irrespirabile anche in alcune zone del capoluogo partenopeo a causa del forte vento che spira in queste ore. Un incendio di simili proporzioni ha riguardato la stessa azienda, nell’agosto del 2019, a Melfi, in Basilicata.

Il sindaco: “Chiudete le finestre e abbandonate le case”

Numerose le segnalazioni sui social che arrivano oltre che dal Sannio anche dall’area Nolana e dalla provincia di Napoli. “Una situazione spaventosa” sottolinea il neo sindaco di Airola Vincenzo Falzarano che invita i cittadini a “chiudere le finestre e abbandonare le case, se investite dalla traiettoria del fumo”. “Nella giornata di domani, Giovedì 14 Ottobre 2021, tutte le scuole di ogni ordine e grado del territorio comunale di Airola resteranno chiuse. Seguirà ordinanza del sindaco Vincenzo Falzarano” si legge in una nota.

seguono aggiornamenti

Giovanni Pisano Napoletano doc (ma con origini australiane e sannnite), sono un aspirante giornalista: mi occupo principalmente di cronaca, sport e salute.

© Riproduzione riservata

Giovanni Pisano