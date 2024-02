Nessuno dei due ha mai apertamente dichiarato il proprio orientamento sessuale. Eppure se ne è discusso – e con assoluta certezza – in diretta televisiva su Rai 3. È accaduto a Marco Mengoni e a Mahmood, protagonisti, a loro modo, nell’ultimo Festival di Sanremo. Il primo co-conduttore della prima serata, il secondo cantante in gara.

Le dichiarazioni al centro della polemica: Mengoni e Mahmood gay dichiarati

Sono stati Peter Gomez e Roberto D’Agostino a insinuare la loro presunta omosessualità. Durante la trasmissione condotta da Serena Bortone, che affrontava il tema dei look e dei messaggi trasmessi al recente Festival di Sanremo i due giornalisti hanno dichiarato che entrambi gli artisti sono apertamente gay. Ma come ha ricordato Gay.it né uno né l’altro ha mai effettuato un coming out pubblico. D’Agostino ha citato uno scandalo dell’anno precedente, menzionando Rosa Chemical che baciò Fedez, per poi aggiungere che quest’anno Mengoni, definitivo “gay dichiarato”, ha baciato solo donne durante il Festival di Sanremo, senza baciare Amadeus. Successivamente, Gomez ha fatto un outing riguardo a Mahmood, affermando di conoscere Alessandro da molti anni e di essere a conoscenza della sua sessualità. Ha anche menzionato di aver assistito al suo primo concerto prima della partecipazione a Sanremo e ha affrontato la questione della gonna, aggiungendo che anche Alessandro è gay dichiarato.

Le critiche

La parole di Peter Gomez e Roberto D’Agostino ha generato una valanga di critiche nei confronti dei giornalisti e della conduttrice. Alcuni utenti hanno ritenuto che Bortone avrebbe dovuto dissociarsi dalle dichiarazioni dei colleghi, sottolineando che l’Ordine dei giornalisti, nel suo Testo unico dei doveri, difende il “diritto alla non discriminazione” (art. 9) e alla “dignità della sfera sessuale della persona” (art. 11).

