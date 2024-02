Una campionessa di sci sul palco dell’Ariston. La sciatrice Federica Brignone è un’ospite della 74esima edizione del Festival di Sanremo, nella prima serata, quella di oggi martedì 6 febbraio.

Chi è Federica Brignone: età e carriera

Federica Brignone è una sciatrice professionista, nata a Milano il 14 luglio 1990. Ha quindi 33 anni. Ha vinto tre medaglie olimpiche e tre iridate, ma anche di una Coppa del Mondo generale e di tre di specialità.

Federica Brignone: fidanzato

Oggi Federica Brignone ha un fidanzato. È stata lei stessa a dichiararlo durante un’intervista su Canale 5 da Silvia Toffanin a Verissimo: “Sono fidanzata, è uno sciatore ma non fa parte della Coppa del Mondo di sci. Ci frequentiamo da più di un anno e sono felice perché è una persona fantastica”. L’identità è ancora tenuta segreta da parte di Brignone. Dal 2020 la sciatrice è stata legata al discesista francese Nicolas Raffort, uniti da sci e surf, ma i due si sono separati.

Federica Brignone a Sanremo

“All’inizio la mia reazione è stata: aiuto, sono impegnata con gli allenamenti e le gare. Poi ho pensato che sarebbe stata l’occasione per vivere un’esperienza unica. La musica mi è sempre piaciuta fin da bambina, quando ascoltavo Battisti con mia madre. E penso che anche lo sci sia musica: ogni discesa, ogni curva ha un suo ritmo sempre diverso. Da piccola cantavo, anche oggi canto quando scio in libero. Mi piace molto il rock, i Dire Straits, Tracy Chapman, ma amo anche gli artisti italiani, come Marco Mengoni, Laura Pausini. Ho imparato a suonare la chitarra e fatto corsi di hip hop, ma non ho molto tempo, sono sempre in giro” ha detto Federica Brignone all’Ansa.

Federica Brignone a Sanremo: la differenza con il rifiuto di Sinner

La 33enne sciatrice ha commentato anche il rifiuto di Jannik Sinner, fresco vincitore degli Australian Open, a presenziare a Sanremo. “Rifiutare è una scelta difficile, ma da atleta lo capisco, perché hai il tuo programma e vuoi concentrarti su quello. Nel mio caso la proposta è caduta bene, perché sono riuscita a organizzarmi in modo da esserci. Ma Jannik è giovane, avrà altre occasioni” ha detto Brignone.

