Ieri durante la prima serata del Festival di Sanremo 2024 si è consumato un giallo. Federica Brignone è salita sul palco e si è ‘dimenticata’ di salutare la rivale Sofia Goggia. Tutti si aspettavano almeno un accenno di augurio di pronta guarigione dopo la rottura di tibia e perone durante un allenamento. E invece nulla. La Brignone non ha parlato nemmeno di Milano-Cortina 2026 – ma per quello c’è ancora tempo – però l’infortunio della Goggia è davvero troppo recente per non farne nemmeno un accenno. Insomma sarebbe bastato anche un semplice “Auguri Sofia”. Questione di tempi televisivi dice la manager della Brignone, eppure lo spazio per raccontare di quanto non sappia sciare Marco Mengoni c’è stato. E invece del tempo impiegato per far salire due volte Ibra sul palco, ne vogliamo parlare?

La rivalità tra Sofia Goggia e Federica Brignone: Ninna Quario butta benzina sul fuoco

La rivalità tra le due campionesse di sci non è mai stata un mistero. E a rincarare la dose di astio tra le due donne ci ha pensato in passato anche Ninna Quario, ex campionessa di sci e madre di Federica Brignone. In occasione di un altro infortunio di Sofia Goggia, la signora – intervistata da Radio Capital – aveva espresso la sua poco tenera opinione a riguardo: “Sofia possiede una determinazione impressionante ma il suo infortunio non era così grave perché è tornata dopo 23 giorni: se uno si rompe una gamba non credo che possa tornare in pista dopo 23 giorni”.

“Goggia egocentrica, si piace, si loda tanto e ne gode” Ninna Quario senza filtri

Ninna Quario aveva parlato di Sofia Goggia, rivale della figlia Brignone. Prima l’aveva lodata per la sua determinazione impressionate dopo essere tornata per un “infortunio non grave” dopo soli 23 giorni e poi erano fioccate le stoccate sul carattere della Goggia, a dire della Quario, troppo egocentrica e che “si vede molto al centro dell’attenzione”. Parole per nulla tenere che hanno fatto sospettare tutti che non corresse buon sangue tra l’ex campionessa e la Goggia.

Ninna Quario: “Goggia cerca attenzione da morire, non sono mai state amiche”. Volano stracci

“Cerca attenzione da morire. Federica invece è timida e non le importa piacere alla gente. Sofia e Federica non sono mai state amiche, non si sono mai prese neanche quando non erano nessuno. Sofia ultimamente ha riferito che sono amiche, ma non è vero. Di sicuro però si rispettano moltissimo come atlete” ha raccontato la madre di Federica Brignone intervistata a Radio Capital.

Maria Rosa Quario (detta Ninna) il settimo posto alla Coppa del Mondo del 1979

Maria Rosa Quario, meglio conosciuta come Ninna Quario, è la madre della campionessa azzurra Federica Brignone. Anche lei è stata una famosa sciatrice e, a seguire, ha intrapreso una lunga carriera giornalista. L’ex campionessa ha esordito giovanissima come sciatrice raggiungendo il settimo posto alla Coppa del Mondo del 1979 e partecipando ai XIII Giochi Olimpici invernali del 1980.

Tra il 1982 e il 1983 ha raggiunto l’apice della sua carriera con le vittoria di due slalom in Svizzera e in Cecoslovacchia (raggiungendo così il terzo posto alla Coppa del mondo di specialità). In tutto, nel corso della sua carriera come sciatrice, ha vinto quattro Coppe del Mondo e, insieme alle sue compagne di squadra, ha fatto parte della cosiddetta Valanga Rosa.

L’addio al mondo del giornalismo dopo le dichiarazioni sulla Goggia

Nel 2022 ha annunciato il suo addio al giornalismo dopo alcune dichiarazioni sulla sciatrice Sofia Goggia, rivale di sua figlia durante una gara.

“L’episodio è stato solo la goccia (per essere spiritosa potrei dire la Goggia) che ha fatto traboccare il vaso. Era da un po’ infatti che motivazioni ed entusiasmo stavano venendo meno, perché rendermi conto che il giornalismo in cui ho sempre creduto non esiste quasi più, che le notizie non si trovano sul campo parlando e curiosando, ma vengono dettate dai social e poi elaborate a tavolino, con titoli a fare sensazione seguiti spesso da zero contenuti, questo davvero non mi piace più.”

Maria Rosa Quario e Daniele Brignone: un amore tra la neve

Maria Rosa Quario è stata sposata con Daniele Brignone e ha avuto due figli: Federica e Davide Brignone, entrambi sciatori. La figlia di Maria Rosa Quario, Federica, è la sciatrice azzurra con più vittorie in Coppa del Mondo. Suo fratello Davide ha lavorato insieme a lei anche come tecnico e allenatore. Lui originario di Savona ha studiato Ingegneria a Genova ma ben presto ha capito che il suo vero amore fosse la montagna, e per questo ha voluto dedicarsi completamente alla carriera di allenatore di sci a Courmayeur.

Redazione

© Riproduzione riservata

Giulio Pinco Caracciolo