Il dibattito sul 28° regime europeo si inserisce in un momento decisivo per il futuro economico dell’Unione. La crescente competizione globale e le tensioni internazionali impongono all’Europa un salto di qualità, soprattutto sul piano economico e industriale. Il rafforzamento del mercato unico non è più un obiettivo teorico, ma una necessità strategica. Tuttavia, tra principi e operatività resta una distanza significativa, che continua a limitare il potenziale di crescita delle imprese europee.

Il 28° regime nasce per colmare questo divario, semplificando l’attività transfrontaliera e rendendo più fluido il contesto in cui le imprese operano e investono. Emergono così due prospettive complementari: quella del sistema industriale europeo e quella di chi lavora quotidianamente al fianco delle imprese nei percorsi di internazionalizzazione. Il 28° regime rappresenta un passaggio chiave per la competitività europea. Non è solo una nuova forma giuridica, ma uno strumento per rendere il mercato unico concretamente operativo e più attrattivo anche per gli investimenti. Si inserisce nel solco dei recenti rapporti sulla competitività europea realizzati da Mario Draghi ed Enrico Letta, che sottolineano l’urgenza di rafforzare l’integrazione economica e creare condizioni più favorevoli alla crescita su scala continentale. Per funzionare, dovrà essere semplice, accessibile e costruito sulle esigenze reali delle imprese, evitando approcci eccessivamente teorici o burocratici. Non deve sostituire i sistemi nazionali, ma affiancarli, facilitando in modo concreto lo sviluppo transfrontaliero.

La sfida sarà trovare un equilibrio tra semplificazione, flessibilità e certezza giuridica. Senza questo equilibrio, il rischio è creare uno strumento innovativo solo sulla carta. Se ben sviluppato, invece, può contribuire a ridurre le frammentazioni ancora presenti e a rafforzare la capacità delle imprese europee di competere su scala globale. L’esperienza sul campo restituisce un quadro chiaro: fare impresa in Europa è ancora troppo complesso. Nonostante il mercato unico, chi si espande in un altro Paese affronta ostacoli burocratici significativi e spesso difficili da giustificare. Nella pratica, questo significa produrre certificati, affrontare verifiche e traduzioni giurate, oltre a difficoltà concrete nell’apertura di conti bancari. Si tratta di adempimenti ridondanti che generano costi concreti in termini di tempo, risorse ed energia, sottraendoli allo sviluppo del business.

In questo contesto, il 28° regime rappresenta una prospettiva concreta, soprattutto se introdurrà una vera semplificazione operativa: meno duplicazioni, regole uniformi e sistemi che dialogano tra loro. Questo non ridurrebbe il ruolo di chi supporta le imprese, ma lo trasformerebbe, consentendo di concentrarsi maggiormente sugli aspetti strategici e di sviluppo. Un sistema più semplice non è un rischio, ma un passaggio necessario per un’Europa più efficiente, competitiva e coerente con l’idea stessa di mercato unico. Il potenziale del 28° regime è evidente, ma lo è anche il rischio di renderlo inefficace.

Il primo nodo è la complessità: se si aggiunge ai sistemi esistenti senza semplificarli, diventa semplicemente un ulteriore livello normativo. Il secondo è l’accessibilità: se pensato principalmente per le grandi imprese, perderà impatto sulle PMI, che costituiscono la parte più rilevante del tessuto produttivo europeo. Il terzo riguarda il coordinamento con i sistemi nazionali: senza un’integrazione efficace, si rischiano sovrapposizioni, incertezze interpretative e nuovi ostacoli operativi. La vera sfida non è introdurre il regime, ma evitare che diventi un’occasione mancata.

Il 28° regime è una delle opportunità più concrete per rafforzare la competitività europea e rendere il mercato unico davvero funzionale. Per riuscirci, servirà un approccio pragmatico, capace di unire visione strategica e applicabilità concreta. Il successo si misurerà sulla capacità di semplificare, coordinare e accompagnare la crescita delle imprese oltre i confini nazionali. L’Europa non ha bisogno di nuovi principi, ma di strumenti che funzionino davvero. La direzione è chiara: ora serve la capacità — e il coraggio — di renderla operativa. Perché oggi la vera alternativa non è tra più o meno Europa, ma tra un’Europa che funziona e una che resta indietro mentre gli altri corrono.

Emanuele Cristelli, Marta Caiani Formica

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Emanuele Cristelli