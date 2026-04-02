Lo Stretto di Hormuz non è soltanto un passaggio marittimo: è una leva di potere sistemico. Quando quasi un quarto del petrolio mondiale transita in uno spazio così ristretto, la sua sicurezza diventa un fattore economico, finanziario e strategico globale. In condizioni di stabilità, il nodo è logistico. In condizioni di crisi, come quelle attuali, diventa anche monetario. È qui che si inserisce il dibattito sul cosiddetto “petroyuan”: una tesi suggestiva, ma che va separata con rigore tra fatti verificati e interpretazioni. Le evidenze disponibili indicano un fenomeno più complesso di quanto suggeriscano le narrazioni apocalittiche.

È vero che alcuni Paesi asiatici hanno negoziato passaggi selettivi attraverso Hormuz e che l’Iran utilizza il transito come strumento di pressione. È altrettanto vero che la Cina ha rafforzato il proprio ruolo di acquirente dominante del greggio iraniano e che il renminbi è sempre più utilizzato in specifiche transazioni energetiche. Ma questi elementi non equivalgono a una sostituzione del dollaro. Piuttosto, mostrano una frammentazione funzionale del mercato, dove accanto al sistema dominante emergono circuiti paralleli. In altre parole, non siamo di fronte a un nuovo ordine monetario globale, ma a una sua parziale regionalizzazione. Il processo di dedollarizzazione esiste, ma è graduale e condizionato. Le sanzioni occidentali contro Mosca hanno accelerato l’uso di valute alternative nei pagamenti energetici, mentre Pechino promuove infrastrutture come piattaforme di scambio e sistemi di clearing in yuan. Tuttavia, il dollaro resta dominante per una ragione fondamentale: non è solo una valuta, ma un ecosistema che integra mercati finanziari, assicurazioni, derivati e fiducia istituzionale. Le quote del renminbi nelle riserve globali e nei pagamenti internazionali restano ancora marginali. Questo limita la sua capacità di diventare una vera valuta di riserva. Il risultato è un sistema ibrido, in cui lo yuan cresce come valuta di scambio in contesti politicamente sensibili, senza però sostituire il dollaro come architrave del sistema. La novità più rilevante non è monetaria, ma politica.

L’Iran sembra utilizzare Hormuz come leva selettiva di accesso, premiando partner strategici e creando corsie preferenziali. Questo approccio non mira a chiudere lo stretto, ma a trasformarlo in uno strumento di negoziazione. In questo schema, la valuta diventa una componente della trattativa: non l’obiettivo finale, ma un mezzo per ridurre l’esposizione alle sanzioni occidentali. È una strategia coerente con l’asse tra Teheran, Pechino e Mosca, ma ancora lontana dal produrre un sistema alternativo autosufficiente. Per un osservatore europeista, il punto critico è un altro. L’Unione Europea resta esposta a queste dinamiche perché dipende da rotte energetiche e infrastrutture finanziarie globali che non controlla pienamente. La crisi di Hormuz dimostra che la sicurezza economica europea non può essere separata dalla sicurezza geopolitica.

Serve una risposta riformista e pragmatica: rafforzare l’integrazione energetica, diversificare le fonti, investire in capacità di difesa marittima e consolidare il ruolo dell’euro nei mercati internazionali. Non per sostituire il dollaro, ma per ridurre la vulnerabilità strategica. L’idea di una rapida sostituzione del dollaro con il “petroyuan” è, oggi, infondata. Più realistico è uno scenario di competizione monetaria limitata, in cui valute alternative guadagnano spazio in contesti specifici. Il vero cambiamento è un altro: l’energia non è più solo una commodity, ma un campo di confronto tra modelli geopolitici. Per l’Occidente, e per l’Europa in particolare, la lezione è chiara. Non basta difendere l’ordine esistente: bisogna adattarlo. Perché il rischio non è perdere il primato monetario nel breve periodo, ma sottovalutare una trasformazione che, se ignorata, potrebbe eroderlo nel lungo termine.

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Riccardo Renzi