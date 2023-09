Il prossimo fine settimana si prospetta con una doppia faccia, caratterizzato da una giornata di sabato con un clima quasi autunnale, temperature più fresche e temporali intensi, seguita da una domenica estiva a pieno titolo.

L’instabilità atmosferica, che ricorda l’autunno, si farà sentire dalla tarda serata di oggi fino a domani nel Nord e in parte del Centro Italia, con piogge previste anche in Toscana, Umbria e localmente nell’Alto Lazio e nelle Marche. Sabato 16, l’intenso impatto di frequenti temporali farà scendere le temperature, raggiungendo massime di 20-22 gradi nella Pianura Padana, incluse città come Torino e Milano, così come lungo la riviera dove Genova si fermerà a 23°C.

L’ultima domenica dell’estate astronomica sarà dunque caratterizzata da un repentino e notevole aumento delle temperature, che saliranno rapidamente anche di 6-8 gradi, toccando quasi i 40°C in Sardegna e 36°C in Puglia e Sicilia. Anche al Nord, il termometro salirà fino a quasi 30 gradi in alcune zone della Pianura Padana”.

Tra lunedì e martedì, una perturbazione atlantica transiterà sul Nord Europa, portando brevi rovesci in alcune zone settentrionali e dell’alta Toscana, accompagnati da vento e un lieve calo delle temperature in queste zone. Nel resto del Centro e del Sud Italia, invece, si manterrà un clima caldo fuori stagione.

Le previsioni nel dettaglio

Venerdì 15. Al Nord: piogge sparse. Al Centro: variabilità delle nuvole, con possibili rovesci, soprattutto sulle zone adriatiche. Al Sud: temporali in Campania e poi in Puglia.

Sabato 16. Al Nord: temporali e piogge, specialmente nella zona nord-ovest. Al Centro: piogge in Toscana, Umbria, alte Marche e parte settentrionale della Sardegna. Al Sud: bel tempo e clima caldo.

Domenica 17. Al Nord: bel tempo tranne alcuni addensamenti locali; temperature più elevate. Al Centro: giornata soleggiata e più calda. Al Sud: sole e aumento delle temperature. Tendenza: possibile arrivo di un’ondata di caldo africano nella nuova settimana, soprattutto nel Centro-Sud. Alcuni rovesci tra lunedì e martedì nel Nord e in parte del Centro Italia.

Redazione