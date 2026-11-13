Dalle dieci di sera alle due di notte, in via Baldinucci, a Dergano, qualcuno veglia su uno scheletro di cemento. Al posto di un vecchio capannone doveva sorgere un palazzo di dieci piani; è rimasta un’ossatura tra calcinacci e rifiuti, ferma da quando la Procura, nel luglio 2024, cominciò a mettere i sigilli ai cantieri della città. Il costruttore aveva aperto i lavori con una Scia, come a Milano si era sempre fatto, e dopo i primi sequestri altrove li aveva sospesi di sua iniziativa, in attesa di un via libera del Comune mai arrivato.

Da domenica 8 novembre il comitato Famiglie sospese presidia l’area ogni notte e promette di restarci finché almeno uno dei cantieri bloccati non avrà il suo permesso. “La richiesta di archiviazione è l’ennesima beffa – dice sotto la pioggia il portavoce Filippo Borsellino – Mentre l’inchiesta si sgretola, ci chiediamo che tipo di giustizia sia quella che ci ha condannati a sospendere i nostri progetti di vita per oltre due anni, per niente. Spesso dimentichiamo che le istituzioni dovrebbero essere al servizio della comunità. Qualcuno dovrà spiegarci chi ci restituirà il tempo perso. Speriamo che almeno tutto questo serva da lezione, affinché non capiti mai più a nessuno”.

Per chi passa è un rudere; chi ha firmato un compromesso ci legge ancora un indirizzo di casa. Le famiglie rappresentate dal comitato sono circa 4.500, abbastanza da popolare una cittadina, e compongono un quartiere vero e proprio, con la sola stranezza di essere sparpagliato sulla mappa: le torri di Scalo House tra via Valtellina e via Lepontina, a ridosso dello scalo Farini; le Residenze Lac al Parco delle Cave, sotto sequestro dal 19 luglio 2024 e poi avviate allo smantellamento; Le Altane a Lambrate, via Ripamonti 248, via Papiniano 48, via Savona 105, via Ornato 78. Quattordici interventi, quelli che il comitato considera più vicini al rilascio dei titoli e che il Comune aveva promesso di sistemare con sanatorie e varianti. Il 6 gennaio il sindaco disse di lavorare in silenzio a una soluzione.

Nel novembre di un anno fa, davanti a diversi cantieri, erano comparsi nella notte manifesti con una scritta sola: “Colpevoli di aver comprato casa a Milano”. Non era un’iperbole. Chi si è trovato dentro questa storia ha fatto quello che una città chiede ai suoi cittadini migliori, cioè mettere i risparmi di una vita, o un mutuo trentennale, in una casa nuova, spesso in quartieri che di case nuove avevano bisogno. Molti non sono il ceto medio alto che l’immaginario associa alle torri con vista: una parte dei progetti bloccati è in edilizia convenzionata, quella pensata per chi a Milano fatica a restare. E la lista si è allungata con l’inchiesta, invece di accorciarsi. Nell’autunno 2025 si erano aggiunti gli oltre 150 nuclei di The Syre e The Nest e le 67 famiglie di via Serlio.

Questo quartiere invisibile ha un’economia, fatta di mutui che decorrono su appartamenti inesistenti e di affitti pagati nel frattempo, in una città dove il canone è già una tassa d’ingresso. Si è dato perfino una piccola giurisprudenza. In via Lepontina, al “Giardino segreto“, 38 acquirenti hanno recuperato almeno una parte del denaro soltanto perché la società costruttrice è finita in liquidazione giudiziale e i contratti si sono sciolti; chi ha comprato da imprese ancora in piedi non dispone nemmeno di questa via d’uscita. E nei mesi in cui l’inchiesta riempiva le prime pagine ha conosciuto il disprezzo, quando sui social gli acquirenti venivano trattati da complici e “corruttori”, gente a cui stava bene così.

Intanto i cantieri invecchiano. Il comitato ha documentato nelle aree abbandonate spaccio e piccoli incendi, l’incuria che si installa dove la città si è interrotta. E le famiglie fanno un conto più largo, che riguarda tutti: ogni appartamento che non arriva sul mercato spinge un po’ più in alto prezzi e canoni, in una Milano che da anni discute di emergenza abitativa e lascia ferme migliaia di case quasi finite. Martedì la Procura ha chiesto di archiviare sedici posizioni, il sindaco, Boeri e Catella compresi, perché le prove della corruzione non ci sono. In via Baldinucci la notizia non ha spostato un mattone. I filoni sugli abusi edilizi restano aperti, i sigilli restano dove sono, e alle due il presidio smonta per tornare la sera dopo.

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Mario Alberto Marchi