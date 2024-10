La trasformazione di Milano in una metropoli sostenibile rappresenta una delle sfide più complesse che l’amministrazione comunale si trova ad affrontare. Il percorso richiede un delicato equilibrio tra ambizione ecologica e praticità quotidiana. La chiusura dell’inchiesta per la morte di una ciclista, con la possibilità di un rinvio a giudizio dell’assessore Granelli, i dibattiti accesi generati costantemente de interventi come le piste ciclabili, le zone a traffico limitato, danno la misura di un’ambizione che incontra difficoltà nel concretizzarsi.

Come Milano può trovare il suo equilibrio tra sviluppo e sostenibilità? Coinvolgendo attivamente i cittadini nelle scelte, confrontandosi con le categorie, evitando chiusure e massimalismi. Milano deve essere pilota anche nella sostenibilità, ma non può dare la percezione di produrre azioni più ideologiche che collegate in un progetto coerente, in una vera visione conciliabile con le pratiche urbane. Solo così Milano può diventare un modello di sostenibilità metropolitana per l’Italia intera, ancora una volta con un profilo europeo.

Ambrogio

