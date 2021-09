Una condanna che lascia a bocca aperta, una mano pesantissima che nessuno si attendeva. Mimmo Lucano, ex sindaco di Riace diventato simbolo dell’integrazione e dell’accoglienza dei migranti, è stato condannato a 13 anni e due mesi di carcere, quasi il doppio rispetto ai 7 anni e 11 mesi chiesti dalla Procura di Locri.

Di fatto il tribunale, presieduto dal giudice Fulvio Accurso, non solo ha ritenuto fondate le accuse della Procura, ma ha ritenuto il comportamento dell’ex sindaco calabrese anche più grave.

E’ questa dunque la sentenza di primo grado per il processo Xenia sui presunti illeciti nella gestione dei migranti. Lucano era sotto processo per le ipotesi di reato di abuso d’ufficio, truffa, falsità ideologica, turbativa d’asta, peculato, malversazione a danno dello Stato e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

L’ex sindaco di Riace era accusato di essere il promotore di un’associazione a delinquere che aveva lo scopo di commettere “un numero indeterminato di delitti (contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica e il patrimonio), così orientando l’esercizio della funzione pubblica del ministero dell’Interno e della prefettura di Reggio Calabria, preposti alla gestione dell’accoglienza dei rifugiati nell’ambito dei progetti Sprar, Cas e Msna e per l’affidamento dei servizi da espletare nell’ambito del Comune di Riace”.

Lucano venne arrestato nell’ottobre del 2018 nell’ambito dell’operazione Xenia condotta dalla Guardia di Finanza e coordinata dalla procura di Locri: in 1200 pagine veniva demolito l’intero sistema di accoglienza messo in piedi dal Comune di Riace, un caso di studio in Europa, con Lucano definito “sindaco spregiudicato” per aver favorito “matrimoni di comodo” tra cittadini riacesi e donne straniere e per assegnato il servizio della raccolta dei rifiuti urbani a due cooperative prive di requisiti. Non solo: a Lucano venivano contestato anche un buco di 5 milioni di euro che sarebbero finiti ai privati invece che in politiche per favorire l’integrazione dei migranti.

Le accuse nei confronti di Lucano erano state parzialmente smontate già dal Riesame, che aveva revocato gli arresti domiciliari nei suoi confronti costringendolo però all’esilio della sua terra, stabilendo il divieto di dimora a Riace. Quest’ultimo provvedimento il 26 febbraio 2019 verrà quindi annullato dalla Cassazione, una decisione che tuttavia verrà applicata dal tribunale di Locri solo a settembre.

(in aggiornamento)

