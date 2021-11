Mirtha Catalina ha 75 anni e dal 10 novembre ha fatto perdere le sue tracce. Si è allontanata a piedi, poco prima delle 15, dalla zona Pinciano-Salario e da allora non è più tornata a casa.

L’appello per il suo ritrovamento è stato lanciato tramite l’Associazione nazionale delle famiglie e degli amici delle persone scomparse Penelope Lazio, che ha diffuso anche la foto e la scheda con la sua descrizione.

In base alle segnalazioni ricevute, le ricerche si stanno concentrando nelle aree Villa Borghese- Piazzale Flaminio, Viale Tiziano, Lungotevere Flaminio e via Cola di Rienzo, dove è stata vista ieri sera.

L’identikit

Mirtha Catalina è alta 1 metro e sessantotto centimetri per 50 kg; è di corporatura piccola.

Ha lunghi capelli biondi e al momento della scomparsa indossava una giacca nera, pantaloni neri e una maglia grigia.

La segnalazione

Una segnalazione è arrivata dal quartiere Flaminio, condivisa da un utente sul gruppo Facebook Non sei del Flaminio-Villaggio Olimpico se: “Questa signora, piuttosto anziana ma vestita molto bene e curata, vaga nel quartiere Flaminio in stato confusionale” scrive Rita. “Parla solo spagnolo e dice che vuole andare a casa ma pensa sia in Paraguay. Una mia conoscente le ha parlato, ha allertato la polizia, ha chiamato l’associazione indicata sul volantino, ma la signora ancora non è stata fermata (assurdo, ma è così).”

Chiunque abbia informazioni può contattare il 112 oppure Pronto Penelope al numero 3396514799.

Redazione

© Riproduzione riservata

Mariangela Celiberti