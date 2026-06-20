Il 20 giugno alle 22:00 italiane, al Toronto Stadium si affrontano Germania e Costa d’Avorio, in una sfida valida per il secondo incrocio del Girone E della Coppa del Mondo 2026. Entrambe le Nazionali hanno vinto la gara d’esordio e si trovano appaiate a pari punti, dunque chi vincerà si guadagnerà un posto nei sedicesimi di finale. Julian Nagelsmann si presenta alla sfida di Toronto alla guida di una delle squadre più complete del torneo, come lo dimostra anche la vittoria per 7-1 ottenuta al primo turno contro Curaçao. Il leggendario portiere della Germania Manuel Neuer ha dichiarato che questo sarà il suo ultimo Mondiale, dunque i compagni faranno di tutto per regalargli la Coppa del Mondo come congedo di lusso dalla sua carriera in Nazionale.

La Costa d’Avorio di mister Emerse Fae si presenta invece a Toronto avendo battuto di misura l’Ecuador per 1-0 nella prima sfida, dimostrando solidità difensiva e capacità di gestire i momenti difficili. Gli africani hanno portato in Messico, Canada e Stati Uniti un gruppo coeso e motivato, con voglia di vincere e di non avere paura di nessuno, e con Yan Diomande che si è già rivelato uno dei maggior talenti della competizione. Purtroppo, Elye Wahi non giocherà questa partita poiché è stato fermato alla frontiere canadesi a causa di un’indagine giudiziaria in corso in Francia. La sua assenza sarà una mancanza non da poco per il reparto offensivo del Ct Fae.

Probabili formazioni

Nagelsmann schiererà verosimilmente una Germania con Neuer tra i i pali, davanti a lui Brown, Tah, Kimmich e Schlotterbeck. A centrocampo pronti Nmecha e Pavlovic, affiancati sulle fasce da Wirtz e Sane. Musiala si muoverà alle spalle di Havertz. Fae risponderà con Yahia Fofana in porta, con Ndicka recuperato pronto a riprendersi il suo posto al centro della retroguardia insieme a Singo, Doue e Konan. A centrocampo agiranno Seko Fofana, Diomande e Kessie, con Diallo avanzato insieme a Pepe e Bonny. Di seguito lo schieramento delle due squadre.

Germania (4-4-1-1): Neuer; Brown, Tah, Schlotterbeck, Kimmich; Wirtz, Nmecha, Pavlovic, Sane; Musiala; Havertz. All. Nagelsmann

Costa d’Avorio (4-3-3): Yahia Fofana; Konan, Ndicka, Singo, Doue; Seko Fofana, Diomande, Kessie; Diallo, Bonny, Pepe. All. Fae

Mondiali 2026, stasera in tv Germania-Costa d’Avorio: dove vederla

La partita tra Germania e Costa d’Avorio inizierà alle 22:00 e sarà visibile su Dazn e in chiaro su Rai 1 e Raiplay. Dall’estero, partita disponibile tramite connessione VPN.

© Riproduzione riservata

Riccardo Tombolini