“Stiamo lavorando per la costruzione di un provvedimento adeguato che vieti il bagno in mare vestiti, con il burkini o comunque coperte. Siamo persone serie, entro ottobre sarò pronta con un provvedimento”, ha annunciato ieri Anna Maria Cisint, sindaca leghista della città di Monfalcone, in provincia di Gorizia, dopoché lo scorso mese aveva invitato per iscritto le donne della comunità musulmana a non entrare in acqua con il tipo di costume che copre interamente il corpo, escludendo faccia, mani e i piedi.

Cisint rivendica l’assenza di forme di razzismo, dichiarandosi orgogliosa “di aver avuto la risolutezza di rompere l’ipocrisia di tolleranza verso usi e costumi contrari a ogni senso civico” e di “contrastare il sistema di vessazione della donna da ‘Medioevo’ che vige in certe comunità”

Fin quando non sarà pronto il provvedimento l’amministrazione non potrà impedire o punire chi sceglierà di fare il bagno in mare in Burkini, ma almeno secondo Anna Maria Cisint l’ammonimento verbale è bastato per far calare il numero di casi.

Non è la prima volta che la sindaca si rende protagonista di polemiche religiose: pochi mesi fa scrisse una lettera al ministro Valditara criticando il ramadan applicato ai bambini.

Caso simile, nei giorni scorsi, a Trieste, dove al Lido Pedocin, l’unico stabilimento in tutta Europa in cui un muro divide il settore riservato agli uomini da quello per le donne, è scoppiato il dibattito tra bagnanti prima che alcune signore di religione islamica entrassero in mare vestite, tanto da costringere l’intervento della security, con il sindaco di Trieste Roberto Dipiazza (Forza Italia), che ha preso una posizione netta: “Se vieni in Italia devi adattarti ai costumi del Paese”.

