Terribile incidente sul Monte Bianco, dove un alpinista italiano è deceduto dopo una caduta sulle Piramides Calcaires, due vette gemelle ai piedi della montagna. Un incidente mortale avvenuto a circa 2.600 metri di altitudine, quando in compagnia di un amico stava scendendo lungo un percorso errato e sotto un temporale. Ad un tratto, per cause ancora da accertare, l’alpinista è precipitato nel vuoto per circa 200 metri. L’amico ha lanciato l’allarme ed è stato portato a Courmayeur a disposizione del Soccorso alpino della guardia di finanza di Entrèves.

