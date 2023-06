A passeggio per le vie della città, visibilmente ubriaco e stringendo un fucile tra le braccia. È successo a Seregno, in provincia di Monza Brianza. L’uomo è stato notato da alcuni residenti preoccupati che hanno avvisato subito le forze dell’ordine.

Dopo la chiamata ricevuta dal 112, la centrale operativa del comando compagnia dell’Arma ha inviato una gazzella della sezione radiomobile per verificare cosa stesse accadendo. Giunti in zona, i carabinieri hanno trovato l’uomo sdraiato a terra sul marciapiede e in evidente stato confusionale da abuso da bevande alcoliche.

Accanto a sé aveva un grosso fucile da sniper con ottica di precisione, un M24 Sws (sniper weapon system) che, una volta preso in consegna dai militari e messo in sicurezza, si è rivelato essere una replica da softair di un’arma in dotazione a svariati reparti speciali nel mondo tra cui i Ranger e la Delta Force americana.

L’uomo ha provato ad aggredire i carabinieri per poi tentare di scappare ma è stato subito bloccato e accompagnato in caserma. Dopo aver rifiutato il supporto dei sanitari del 118, su sua richiesta è stato preso in consegna dal padre che lo ha riportato a casa. L’uomo è stato denunciato per procurato allarme, resistenza a pubblico ufficiale e per il porto abusivo dell’arma.

