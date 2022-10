Ha ucciso di botte l’anziana madre perché ubriaco e, probabilmente dopo una discussione, si è scagliato con violenza contro la donna e la zia colpendole con calci e pugni. L’orrore in una abitazione in via San Giovanni Battista a Marigliano, comune in provincia di Napoli, dove nella notte tra il 16 e il 17 ottobre scorso l’uomo, 48 anni, dopo essere rincasato ha aggredito le due donne di 76 e 67 anni che vivevano insieme.

Le due donne sono state soccorse da due ambulanze: una è stata portata all’ospedale di Nola, l’altra all’ospedale del Mare. Entrambe erano ricoverate in prognosi riservata poi, quasi due settimane di agonia, nella mattinata del 31 ottobre la 76enne madre dell’uomo è deceduta in seguito alle gravi lesioni riportate. La sorella, trasferita anche lei all’ospedale del Mare, è sempre in prognosi riservata.

L’uomo, Nello La Gala, 48 anni, docente di filosofia ed ex assessore nel 2018, era stato arrestato per lesioni aggravate e portato in carcere nel penitenziario di Poggioreale. Adesso l’accusa nei suoi confronti si aggrava: dovrà rispondere anche di omicidio.

seguono aggiornamenti

