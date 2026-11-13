Quattro mesi e otto giorni. Tanto è durata la cella per Mauro Moretti, settantatré anni, che dal 3 novembre sconta a Roma, ai domiciliari, i cinque anni della condanna definitiva per il disastro ferroviario colposo di Viareggio. Diciassette anni di processi, tre appelli, tre giudizi di Cassazione, e alla fine una porta di casa che si riapre. Il giudice di sorveglianza ha fatto bene, e l’onorevole Erica Mazzetti ha fatto bene a dirlo. Ma il caso singolo, come lei stessa avverte, è soltanto l’inizio del discorso. La Cassazione non ha scritto che Moretti è colpevole perché sedeva in cima. Non poteva: l’articolo 27 della Costituzione vuole la responsabilità penale personale, e la responsabilità oggettiva, salvo rare e discusse eccezioni, nel nostro diritto penale non ha cittadinanza. Ha scritto, con eleganza, che l’amministratore della capogruppo risponde quando emergono «concreti indici di ingerenza» nelle controllate. E quali sarebbero? L’oggetto sociale della holding, la cassa accentrata, il risanamento dei conti, gli investimenti decisi al vertice. Cioè il mestiere dell’amministratore delegato, elencato voce per voce come un capo d’imputazione. Se l’indizio della colpa coincide con la funzione, la colpa coincide con la poltrona. Si chiama responsabilità da posizione; in sentenza, per pudore, si chiama in un altro modo.

Il risultato ha un nome che conosciamo: la paura della firma. L’abuso d’ufficio ha insegnato per anni a sindaci e dirigenti che la decisione più saggia era non decidere. Quella paura era reale, e ora trasloca nei consigli di amministrazione. Deleghe, organigrammi, procedure: tutto inutile, perché quando la tragedia arriva la colpa sale le scale fino all’ultimo piano, dove l’attende l’eterno «non poteva non sapere». Mazzetti chiede una legge e parla di «paralisi totale per paura della responsabilità generica». Ha ragione: chi governa migliaia di chilometri di binari risponda di ciò che ha voluto o poteva davvero impedire, non dell’asse di un carro che non ha mai visto. Poi c’è la misura della pena. Nelle motivazioni depositate a settembre, la Cassazione indica come criterio decisivo «l’eccezionale gravità delle conseguenze». La sofferenza dei familiari è sacra, e chi quella notte ha perso un figlio ha diritto a ogni rispetto. Ma la pena non può essere commisurata soltanto al dolore delle vittime, né soltanto all’evento: deve guardare al grado effettivo della colpa che quell’evento ha cagionato. Non è un sofisma da avvocato: l’articolo 133 del codice penale, accanto alla gravità del danno, mette il grado della colpa. Altrimenti il processo diventa una bilancia con un piatto solo, e su quel piatto ci sono trentadue vite.

E qui il sospetto. C’è un adagio che nei codici non è mai entrato, ma che ogni avvocato ha visto all’opera: poca prova, poca pena. I domiciliari dopo quattro mesi ne sembrano la tardiva confessione. La condanna resta intera, la pena cambia abito: dalla cella al salotto. È un altro giudice, certo, con altri presupposti di legge; ma è la stessa giustizia che, dopo aver battuto il pugno sul tavolo, accarezza la mano. Quasi un senso di colpa, per una colpa che, a mio avviso, in capo a lui non è mai stata davvero dimostrata. Il che porta al vizio d’origine: il nostro sistema è carcerocentrico e conosce una sola lingua per dire «giustizia è fatta». Serve allora, de iure condendo, una riforma seria che tenga insieme la natura della responsabilità e quella della sanzione. Va distinto chi ha avuto una parte minima in un disastro, o in una decisione di un consiglio di amministrazione, pubblico o privato, da chi ne ha governato il rischio. Va ripensata la cooperazione colposa, rafforzato il decreto 231 sul versante dell’ente, e a ogni grado di colpa abbinata una sanzione della sua natura: interdittiva, riparatoria, pecuniaria, e solo in ultima istanza detentiva. Per un uomo di settantatré anni, senza pericolo di fuga né di reiterazione, la cella non rieduca: rassicura chi guarda. Daniela Rombi, che a Viareggio ha perso una figlia, dice che il loro dolore «non andrà mai in prescrizione». Ha ragione, e nessuno può chiederle di dimenticare. Ma la giustizia non sta da una parte sola dell’aula. Si è condannata una poltrona e si è rinchiuso un uomo. Quattro mesi dopo, all’uomo si riapre la porta di casa. La poltrona, invece, resta in cella: e con lei chiunque, domani, avrà l’imprudenza di sedervisi.

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Stefano Giordano