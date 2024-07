Continua a far parlare il caso Morgan. Il cantante, accusato di stalking e diffamazione ai danni della ex fidanzata Angelica Schiatti, ha detto di voler denunciare Selvaggia Lucarelli, cioè la persona che ha portato la vicenda giudiziaria sotto i riflettori. L’annuncio di Morgan è arrivato tramite una storia Instagram.

Morgan e la denuncia a Selvaggia Lucarelli con una foto

Sul suo profilo social il cantante ha pubblicato una foto tra le storie: “Io non sono incriminato di revenge porn ma di questo oggi vengo accusato, da un popolo furioso che inneggia al rogo. Selvaggia Lucarelli risponderà anche questa volta in tribunale della sua incitazione all’odio”. Ma il messaggio lanciato da Morgan non è solo il testo contenuto nella storia, ma anche la foto.

La foto della via di casa della ex fidanzata Schiatti

Nell’immagine, infatti, si vede una strada. Che a quanto pare è la strada dove ha casa la ex fidanzata di Morgan, Angelica Schiatti, la ragazza che lo ha denunciato di stalking e diffamazione oggi compagna di Calcutta. Lo ha fatto notare proprio Schiatti sui social: “Questa nella foto è la via di casa mia, 200 metri da casa mia, dove non posso tornare perché ho paura”.

Il video di Morgan

Marco Castoldi, in arte Morgan, ha poi pubblicato un video su Instagram: “Non ho mai commesso nulla di pericoloso nei confronti di questa persona che sta facendo tutto questo per farsi pubblicità. È in cerca di successo. Io sono una vittima, state costruendo il mostro”. “Lei vuole farsi vedere, farsi notare, stando insieme puntualmente a cantanti, ma guarda che strano”, ha aggiunto Morgan. “Io sono stato infatuato, quando ci si innamora non si vede niente. Io ero convinto mi volesse bene ma stava mentendo, stavo per lasciare la madre di mia figlia che era incinta. Lei era fidanzata nel frattempo, erano tutte balle. Sono stato raggirato. La nostra costituzione prevede l’innocenza finché non si è condannati. I processi si lasciano fare ai giudici. I giudici non sono stupidi, le cose le studiano bene”, ha detto ancora l’ex Bluvertigo.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Sebastiani