Ancora episodi di violenta movida nella Capitale. E, questa volta, le vittime sono agenti della Polizia locale di Roma.

Nella giornata di ieri, alcuni poliziotti del GSSU ( Gruppo Sicurezza Sociale Urbana) della Polizia Locale di Roma Capitale sono stati aggrediti in Largo Agnesi, zona Colosseo, dopo essere intervenuti per disperdere un assembramento di ragazzi che si erano radunati senza rispettare le misure atte a limitare il contagio da Covid 19.

L’intervento degli agenti è stato necessario dal momento che i giovani non osservavano le norme previste dalla legge, come il distanziamento sociale e l’utilizzo di mascherine. Inoltre, secondo quanto riportato dalla Polizia Locale, i ragazzi si intrattenevano in strada ostacolando di fatto anche la libera circolazione dei veicoli.

Nel corso dell’intervento degli agenti, un ragazzo di diciotto anni ha tentato di sottrarsi ai controlli scagliandosi contro i poliziotti. Il giovane, infatti, dopo aver rifiutato di esibire il documento di identità, ha colpito uno degli agenti. Immediato l’arresto: il ragazzo, di nazionalità egiziana, deve rispondere del reato di resistenza, minacce e lesioni contro un pubblico ufficiale e del rifiuto di fornire le proprie generalità.

