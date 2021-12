L’entrata in vigore a partire da oggi, lunedì 6 dicembre, del doppio certificato verde, il Super green pass e quello base, porterà anche ad un rafforzamento dei controlli nelle aree di interesse. Green pass rafforzato che, come ormai noto, è ottenibile solo dai cittadini che hanno completato un ciclo di due vaccinazioni o sono guariti dal Covid-19, mentre quello ‘base’ si ottiene con un semplice tampone molecolare (validità di 72 ore) o con quello antigenico (48 ore).

Il doppio Green pass e le violazioni delle normative prevedono sanzioni non solo per chi le viola, ma anche per chi omette i controlli.

MULTE SUPER GREEN PASS – Per chi è sorpreso senza Super green pass nei luoghi dove è obbligatorio rischia una multa che vada dai 400 ai 1000 euro. Certificato verde rafforzato che è obbligatorio in ristoranti e bar (al chiuso), eventi sportivi, feste e discoteche, spettacoli, cerimonie pubbliche.

Per quanto riguarda i gestori dei locali, chi non controlla il Super Green pass rischia multe fino a mille euro e dopo tre sanzioni in tre giorni differenti può scattare anche la chiusura del proprio locale per una durata di dieci giorni.

MULTE GREEN PASS BASE – Anche per quanto riguarda il certificato ‘base’ le multe fissate dal governo vanno dai 400 ai mille euro. Il Green pass base è obbligatorio non solo per recarsi sul proprio posto di lavoro, ma da oggi anche per salire sui mezzi pubblici, dove i controlli verranno effettuati a campione.

L’obbligo di Green pass base è in vigore oltre che sul trasporto pubblico locale anche su aerei, treni ad alta velocità, alberghi, palestre e piscine.

I gestori delle attività che non controllano il possesso del certificato verde base rischiano sanzioni da 400 a 1.000 euro.

SUL LUOGO DI LAVORO – Nessun cambiamento invece per quanto riguarda regole e sanzioni sul luogo di lavoro. Rischia una sanzione da 600 a 1500 euro chi entra in ufficio senza regolare Green pass, azione che se ripetuta per cinque giorni porta alla sospensione.

Da 400 a mille euro invece la sanzioni per il datore di lavoro che omette i controlli.

SCUOLA E UNIVERSITÀ – Per gli studenti di scuole superiori e istituti tecnici, a prescindere dal colore della zona non è necessario il possesso del Green Pass. Discorso che cambia invece per gli studenti universitari che, a prescindere dal colore della zona, devono possedere il Green Pass base,

