Era terrorizzato dal Covid: aveva paura di contrarre il virus. Tanto da rinchiudersi nella sua abitazione in viale dell’Arte, in zona Eur a Roma, e farsi consegnare la spesa a domicilio, chiedendo che fosse lasciata fuori dalla porta. Neanche il figlio era autorizzato a entrare.

Un uomo di 76 anni è così morto da solo, in casa, dove è stato trovato sabato 19 marzo intorno alle 16 dagli agenti del commissariato Esposizione e dai Vigili del Fuoco, che hanno dovuto rompere la serratura. A chiamare i soccorsi i vicini, che non lo vedevano e non lo sentivano da 10 giorni. Preoccupati perché non rispondeva, hanno quindi deciso di avvertire le forze dell’ordine.

La vicenda

Quando i poliziotti hanno raggiunto l’appartamento, hanno trovato una cassa d’acqua fuori dalla porta, racconta La Repubblica Roma. Il 76enne era riverso sul pavimento, proprio vicino all’ingresso. “Gli avevo portato la spesa la domenica prima – ha raccontato il figlio- avevo lasciato fuori dalla porta una busta con del cibo e una cassetta d’acqua“. Il badante non lo vedeva da 15 giorni: agli investigatori ha confermato che gli chiedeva di fare la spesa e di lasciarla sull’uscio di casa.

Disposta l’autopsia

Probabilmente l’anziano è deceduto in seguito a un malore. Sul corpo non sono stati trovati segni di violenza e i sanitari del 118 non hanno potuto che constatarne il decesso.

La polizia scientifica, intervenuta sul posto, ha eseguito i rilievi nell’appartamento. A stabilire con certezza le cause della morte sarà l’autopsia.

